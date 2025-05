Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan Hakem Eleştirisi

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe maçının hakemi Burak Pakkan'ın kararlarını eleştirerek, skora etki edecek, yüzde 100 iki kırmızı kartın verilmediğini söyledi. Başkan Gümüşdağ, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) bu durumda olmasının tek sorumlusunun da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir evinde karşılaştığı Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "İki takımın oyuncularını iyi niyetli ve centilmen mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Maalesef oyunun önüne geçen hakem kararları, şaşkınlıkla izlediğim kararlar. Her iki takım açısından mutsuz eden bir hakem yönetimi oldu. Çok kötü bir performans sergilediler. MHK'nin ve Türk hakemliğinin ne halde olduğunu hepimiz görüyoruz. Aralık ayında burada yine basın açıklaması yapmıştı. O günde MHK ve MHK başkanıyla ilgili açıklamalarım olmuştu ve gereğinin yapılmasını ve MHK ile ilgili kararı Futbol Federasyonu'nun alması gerektiğini inandığımı söylemiştim. O günden, bugüne Türk hakemliğinin yaşadıklarını hepimiz izliyoruz. Sadece yerelde değil, uluslararası alanda da maalesef Türk hakemlerine maç vermez haline geldiler. Zannediyorum eskisine göre çok daha az azaldı. Yerelde de, uluslararası alanda da Türk hakemliği kötü bir süreç yaşıyor. Pozisyon pozisyon tartışmak doğru değil. Skora bağlı konuşmuyorum. Türk hakemliği açısından içler acısı bir durum. Hakemin rezil, fiyasko, facia kararları deyim. Baktığınızda MHK ile ilgili bu kadar Türkiye'de yaşanan olaylara rağmen Futbol Federasyonu'nun, MHK ile ilgili pozisyon almaması da bence MHK'nin bu durumda olmasının tek sorumlusu, Türkiye Futbol Federasyonu'dur. MHK'nin üst çatısı Futbol Federasyonu yönetimidir. Bunlarla ilgili karar almadıkları için Türk hakemliği büyük yara almıştır. Bu MHK başkanın burada kalabilme ihtimalini az görüyorum. Sezon boyunca kötü, facia kararlarla yönetilen bir süreç olunca ligin sonuna geldiğimizde bu MHK'nin kalma ihtimalini 0 görüyorum. Gittikten sonra Türk hakemliği kolay kolay toparlanmaz hale gelecek. Buna da üzülüyorum. Avrupa hedefi olan bir takımız. Yüzde 100 iki kırmızı kartın verilmediği net gördük. Tamamen skora etki edecek kararlar. Başakşehir bir yana Fenerbahçe'nin de mutlu olduğunu düşünmüyorum. Her iki açıdan da kötü yönetim oldu. Maçın önüne geçtiğini düşünüyorum. Bu MHK'nin gideceği kesin ama verdiği zarar, ne kadar zamanda toparlanır onu da açıkçası çok iyi görmüyorum" diye konuştu.

Türk hakemliğinin yeniden yapılanmasına inanmadığını söylediğini hatırlatan Gümüşdağ, "1 sezon bitiyor, 3 hafta kaldı ve Türk hakemliğinin yapılanmış halini hepimiz gördük, izledik. Sadece bu maç için söylemiyorum. Bu MHK'nin sezon başından beri ısrarla arkasında duran Futbol Federasyonu da bugün olanlardan sorumludur. Diğer kulüplerinin değil sadece, futbol paydaşlarının çoğu bir memnuniyetsizlik yaşıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL