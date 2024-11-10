Başakşehir, Beşiktaş'a Hazır

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde son oynadıkları Konyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, Kemen, Onur Ergün ve Figueiredo'nun yerine ilk 11'de Hamza Güreler, Lima ve Berat Özdemir'e görev verdi.

Çağdaş Atan, Beşiktaş karşısında takımını Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Serdar Gürler ve Piatek ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Başakşehir'de Kemen yedekler arasında

Başakşehir'de sakatlığı sebebiyle UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag ile oynanan maçta forma giyemeyen Kemen, Beşiktaş karşılaşmasının maç kadrosunda yer aldı.

Çağdaş Atan'ın ilk 11'de yer vermediği Kemen, yedekler arasında forma şansı bekledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Atatürk anıldı

Başakşehir ve Beşiktaşlı futbolcular, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla sahaya birlikte çıktı.

Futbolcular, üzerinde "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla sahaya geldi.

Beşiktaşlı futbolcular, Atatürk'ün giydiği süveter desenli tişörtlerle sahaya çıktı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki skorboardda da Atatürk'ün bir fotoğrafı ve 1881-193? yazısı yer aldı. Tribünlerde de "1881-193? saygıyla ve minnetle anıyoruz" pankartı açıldı.

Ayrıca İstiklal Marşı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.