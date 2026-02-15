Başakşehir, Beşiktaş'a Son Dakikada Yenildi - Son Dakika
Spor

Başakşehir, Beşiktaş'a Son Dakikada Yenildi

15.02.2026 22:50
RAMS Başakşehir FK, Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Son dakika golüyle puan kaybı yaşadı.

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetti. Türkmen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar yaptı.

Karşılaşmaya RAMS Başakşehir FK, "Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Feyzullayev, Shomurodov, Harit, Selke" 11'i ile çıkarken konuk ekip Beşiktaş ise "Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, Toure, Oh" ile sahada yer aldı.

RAMS Başakşehir FK maçın 3'üncü dakikasında gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Fayzullayev içeri kat ettikten sonra sol ayağı ile vuruşunu yaptı. Top direğe çarparak auta gitti. Turuncu-lacivertliler, 26'ncı dakikada da gole yaklaştı. Rıdvan Yılmaz'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Kemen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu golü önledi. RAMS Başakşehir FK 36'ncı dakikada golü Selke'yle buldu. Agbadou'nun uzaklaştırmaya çalıştığı top Duarte'de sekerek penaltı noktasının yakınında bulunan Selke'nin önüne düştü. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda kaleci Ersin'i geçen top ağlara gitti: 1-0. Beşiktaş 42'nci dakikada beraberlik golünü attı. Opoku'dan topu kaparak ceza sahasına tek başına giden Oh, kaleci Muhammed Şengezer'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırdı: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

RAMS Başakşehir FK, ikinci yarıya etkili başladı. 48'inci dakikada Fayzullayev'in sağ kanattan ortasında penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Shomurodov gelişine vurdu. Top az farkla auta gitti. 51'inci dakikada RAMS Başakşehir FK 2'nci gole yaklaştı. Fayzullayev'in ortasında kale sahası ön çizgisinin gerisinde topla buluşan Shomurodov'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti ve yan direkten döndü. 57'nci dakikada Beşiktaş Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçti. Oh'un topuk pasında topu önüne alan Orkun Kökçü ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2. RAMS Başakşehir FK, beraberlik golüne 67'nci dakikada yaklaştı. Sağ kanattan Yusuf Sarı ortasını yaptı. Topa iyi yükselen Shomurodov'un kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi. 88'inci dakikada RAMS Başakşehir FK beraberlik golünü attı. Brnic'in sol taraftan ortasında Bertuğ Yıldırım'ın kafa vuruşunda beraberlik golü geldi: 2-2. Bertuğ gol attığı pozisyonda sakatlanarak oyuna devam edemedi. 90+7'de Beşiktaş skoru belirleyen golü attı. Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahası içi sağ tarafından topla buluşan Rashica'nın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Mustafa Hekimoğlu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

RAMS Başakşehir FK, konuk ettiği Beşiktaş'a Son Dakika Haberleri - Son Dakika'>son dakika golüyle 3-2 mağlup oldu.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Başakşehir, Beşiktaş'a Son Dakikada Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Başakşehir, Beşiktaş'a Son Dakikada Yenildi - Son Dakika
