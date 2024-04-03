Başakşehir, Beşiktaş ile 20. kez karşılaşacak

RAMS Başakşehir, yarın evinde oynayacağı Beşiktaş ile Trendyol Süper Lig'de 20. kez karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, yarın saat 20.30'da Fatih Terim Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle haftaya 42 puanla 7. sıra başladı. Siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 46 puanla 4. sırada bulunuyor.
20. randevu
Başakşehir, Beşiktaş ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 19 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertliler 6, Beşiktaş 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 6 da beraberlik bulunuyor. Başakşehir'in 23 golüne, siyah-beyazlılar 25 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Beşiktaş olmuştu.
Başakşehir'in iç saha karnesi
Başakşehir, bu sezon evinde oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 5 de beraberlik aldı. Topladığı 26 puanla iç sahadaki puan cetvelinde 7. sırada yer alan Boz Baykuşlar, bu karşılaşmalarda 23 kez fileleri sarsarken, ağlarında 16 gole engel olamadı.
Deniz Türüç cezalı, 5 futbolcu kart sınırında
RAMS Başakşehir'de Deniz Türüç, kart cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında sahada olamayacak. Turuncu-lacivertli ekipte Mehdi Abeid, Leo Dubois, Olivier Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda 32. haftada deplasmanda Pendikspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.
Zorbay Küçük düdük çalacak
Başakşehir - Beşiktaş müsabakasını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. - İSTANBUL
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