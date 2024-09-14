Başakşehir, Bodrum'u Son Dakikada Yendi - Son Dakika
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Başakşehir, Bodrum'u Son Dakikada Yendi

Başakşehir, Bodrum\'u Son Dakikada Yendi

Teknik Direktör Atan, galibiyetin ligdeki hedefler için kritik olduğunu vurguladı.

14.09.2024 23:24
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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Bodrum FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Eğer tablonun ilk dördünde, ilk beşinde yer almak istiyorsak hikaye böyle maçları kazanmakla yazılıyor" dedi.

RAMS Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bugün açıkçası zemin bizi bayağı zorladı. Topu hızlandırmak çok mümkün olmadı. Çok takılan bir zemin vardı. Oyuna gelecek olursak buraya deplasmana gelen takımlar, maçları oynadıktan sonra buranın ne kadar zor bir deplasman olduğunu anlayacaklar. Ortama adapte olmak, sahaya adapte olmak, rakibe adapte olmak, atmosfere adapte olmak gerekiyor. Bunu oyunun hemen başında yapmadığınızda, hemen oyunun başında ritmi yakalayamadığınızda sizin için biraz problem olabiliyor. Biz ilk yarıda bunun sıkıntısını yaşadık ama genel anlamda oyunu iyi kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Biz bu maçların aynılarını UEFA Konferans Ligi'nde birebir oynadık. O yüzden bu takımlara karşı bu rakiplere karşı hazırlıklıyız. İkinci yarıda daha fazla pozisyona girebileceğimizi düşünüyordum. Maçı daha erken koparabilirdik, bir-iki geçiş pozisyonunda bence rakip ve taraftar heyecanlandı ama onun dışında sahada güvenli durduk. Bazı bireysel performanslarımız düşük kalmasına rağmen maçı kazanmasını bildik. Geçen seneki Beşiktaş maçı bizim için milat gibi gözüküyor. Öyle söyledim oyuncularıma da İstanbul'da. Bugün herhalde otuz beş ya da otuz altıncı maçı oynadık. Oyuncularım harika bir takıma dönüştüler. Onlara oluşturdukları bu ortam için çok teşekkür ediyorum. Eğer tablonun ilk dördünde, ilk beşinde yer almak istiyorsak hikaye böyle maçları kazanmakla yazılıyor. O yüzden bu kazandığımız maç bizim için çok önemliydi" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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