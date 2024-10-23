Başakşehir, Celje ile Deplasmanda Karşılaşacak

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında yarın deplasmanda Slovenya temsilcisi Celje ile mücadele edecek RAMS Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı Celje Stadı'nda, teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.
Turuncu-lacivertli ekibin idmanının basına açık bölümünde ısınma ve koşu çalışması yapıldı. İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı öğrenildi.
Başakşehir'de sakatlığı bulunan Serdar Gürler, Slovenya'ya getirilmedi.
Celje ile RAMS Başakşehir arasında yarın Celje Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.45'te başlayacak.
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