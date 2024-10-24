Başakşehir, Celje'ye Siyah Bantla Çıktı

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UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında deplasmanda Slovenya ekibi Celje'ye konuk olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Rapid Wien ile oynadıkları ilk maça göre ilk 11'inde biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Çağdaş Atan, sakatlığı bulunan Serdar Gürler ile Onur Ergün ve Kemen'in yerine Leo Duarte, Ömer Ali Şahiner ve Dimitris Pelkas'a ilk 11'de görev verdi.

Atan, Celje karşısında takımını sahaya, Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Berat Özdemir, Pelkas, Deniz Türüç, Figueiredo ve Piatek ilk 11'iyle sürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Onur Ergün, Lucas Lima, Kemen, Berkay Özcan, Philippe Keny, Hamza Güreler, Metin Emre Karaal, Emre Kaplan ve Davidson yer aldı.

Başakşehir'de sakatlığı süren Serdar Gürler ile ismi UEFA listesinde yer almayan yeni transfer Ömer Faruk Beyaz ve Djalo kadroda bulunmadı.

Başakşehirli futbolcular siyah bantla sahaya çıktı

RAMS Başakşehirli futbolcular, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle Celje maçına kollarında siyah bantla çıktı.

Karşılaşmayı büyükelçi Taşhan da izledi

Celje ile RAMS Başakşehir karşılaşmasını Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan da tribünden takip etti.

Taşhan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Başakşehirli yöneticilerle protokol tribününden mücadeleyi izledi.

Maça ilgi az

Celje ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmaya taraftarların ilgisi düşük oldu.

Celje Stadı'nda tribünlerde yaklaşık 4 bin taraftar yer aldı. 13 bin 500 kişilik stadyumun büyük bölümü boş kaldı.

Celje taraftarları, karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte stadyum dışında havai fişekler patlattı.

Celje'de yağış etkili

İstanbul ekibinin deplasmanda Celje ile oynadığı mücadele öncesinde Celje şehrinde yağış etkili oldu.

Dün gece başlayan yağmur, gün boyu sürdü. Yağış maç saatinde de şiddetini arttırarak devam etti.