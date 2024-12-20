Başakşehir - Cercle Brugge: İlk Yarı 0-0 - Son Dakika
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Başakşehir - Cercle Brugge: İlk Yarı 0-0

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Cercle Brugge ile yaptığı maçın ilk yarısını 0-0 tamamladı.

20.12.2024 00:04
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UEFA Konferans Ligi 6. ve son haftasında Başakşehir, Belçika ekibi Cercle Brugge ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Augosto'nun vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer'den topa Magnee'nin vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğine çarpıp oyun alanını terk etti.

20. dakikada ceza yayı gerisine seken topa Onur Ergün'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

28. dakikada Minda'nın rakiplerini geçerek ceza yayı gerisinden vuruşta kaleci Muhammed Şengezer sağ köşeye uzanıp meşin yuvarlağı kontrol etti.

33. dakikada Duarte'nin ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı ortada Piatek'in kontrol edemediği topa sol çaprazda Crespo'nun vuruşunda meşin yuvarlak yanda dışarı çıktı.

34. dakikada sol kanatta Onur Ergün'ü geçen Brunner, ceza yayı solundan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer köşeye giden topu kurtardı.

Hakemler: Istvn Vad, Vencel Toth, Istvan Albert

Cercle Brugge: Delanghe, Somers, Utkus, Ravych, Miangue, Francis, de Wilde, Magnee, Minda, Brunner, Felipe Augusto

Yedekler: Langenbick, Diakite, Gomis, Agyekum, Efekele, Olaigbe, Van der Bruggen, Lietaert

Teknik Direktör: Ferdinand Feldhofer

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lucas Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Pelkas, Hamza Güreler, Figueiredo, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kartlar: Magnee (Cercle Brugge), Muhammed Şengezer, Onur Ergün (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir - Cercle Brugge: İlk Yarı 0-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir - Cercle Brugge: İlk Yarı 0-0 - Son Dakika
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