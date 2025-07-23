Başakşehir, Cherno More ile Zorlu Maç İçin Hazır - Son Dakika
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Başakşehir, Cherno More ile Zorlu Maç İçin Hazır

Başakşehir, Cherno More ile Zorlu Maç İçin Hazır
23.07.2025 20:21
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Başakşehir Teknik Direktörü Atan, bu sezon daha güçlü ve tecrübeli olduklarını vurguladı.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile deplasmanda karşılaşacak İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, bu sezon daha güçlü ve tecrübeli olduklarını belirtti.

Atan ile turuncu-lacivertli takımın kaptanı Ömer Ali Şahiner, müsabakanın oynayacağı Ludogorets Arena'daki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avrupa sahnesinde yer almanın büyük keyif ve gurur olduğunu dile getiren Çağdaş Atan, "Geçen sezon eleme turlarındaki başarımızı lig aşamasına taşıyamadık. Son 2 maçta son dakikada yediğimiz 2 golle maalesef elenmiştik. Bu sezon daha tecrübeliyiz. Kadro olarak daha güçlü ve kaliteliyiz. Kusursuza yakın bir kamp dönemi geçirdik. Teknik direktörlük dönemimdeki en iyi kamplardan biriydi. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cherno More'nin ciddi rakip olduğunun altını çizen 45 yaşındaki teknik adam, "Düzenli bir rakiple oynayacağız. Belli bir planı olan ve antrenör refleksleri gelişmiş bir takım. Yüzde 100 hazır değiliz ama tüm gücümüzle sahada olacağız." şeklinde konuştu.

"Gol yemeden dönebilmek çok önemli"

Çağdaş Atan, bu sezon ilk hedeflerinin gol yeme sıkıntısını en aza indirmek olduğunu söyledi.

Geçen sezon yaptıkları hatalardan ders çıkaracaklarını aktaran Atan, "Bu sezon ilk hedefimiz gol yeme problemini minimuma indirmek. Gol yemeden deplasmandan dönebilmek çok önemli. Bulgaristan Ligi, uzun zamandır test etmediğiniz bir lig. Ludogorets dışında diğer takımların seviyesi sahada belli olacak. Amacımız, Başakşehir olarak kendi kurallarımızı sahaya koyabilmek. Kazanmak istiyoruz. Yeni transferlerin bazıları yarın sahada olacak. Üç yeni santrforumuz var. Üç santrforumuz kalitemizi biraz daha yukarı çekti. Hepsinden çok memnunum. Biraz benim başım ağrıyacak ama en büyük sorunumuz da bu olsun. Bu rekabetten Başakşehir kulübü faydalanacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Iliev'i tribünden izlediğimi hatırlıyorum"

Çağdaş Atan, Cherno More Teknik Direktörü Ilian Iliev'i altyapısından yetiştiği Altay'da forma giydiği dönemden hatırladığını kaydetti.

45 yaşındaki çalıştırıcı, meslektaşıyla ilgili, "Hatırladığım kadarıyla Ilian Iliev Altay'da oynadığında genç takımlardaydım. Tribüne gidip izlediğimi hatırlıyorum. İsmine çok aşinayım. İzlediğimi de düşünüyorum. İkimizin de Altay'da oynaması büyük bir tesadüf. Yarın bizi sıcak karşılar diye düşünüyorum." diye görüş belirtti.

Ömer Ali Şahiner: "Sert ve zor maç olacak"

İstanbul Başakşehir kaptanı Ömer Ali Şahiner, UEFA Konferans Ligi'nde elemeleri geçerek lig aşamasına kalmayı hedeflediklerini belirtti.

Verimli ve keyifli bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan 33 yaşındaki futbolcu, "Mutlu olduğumuz yerdeyiz. Hedefimiz, geçen sezon yaptığımız basit hatalardan ders alıp eleme turlarını geçerek lig aşamasına kalmak. Avrupa, ülke puanına ve futboluna fayda sağlayacağımız bir ortam. Son derece heyecanlıyız. Sert ve zor bir maç olacak. En iyi şekilde sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Cherno More ile Zorlu Maç İçin Hazır - Son Dakika

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