Başakşehir-Craiova Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İstanbul Başakşehir ile Romanya temsilcisi Universitatea Craiova arasında oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Hakemler: Juxhin Xhaja, Arber Zalla, Rejdi Avdo (Arnavutluk)

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Shomurodov, da Costa

Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram