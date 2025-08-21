UEFA Konferans Ligi play-off turunda İstanbul Başakşehir ile Romanya temsilcisi Universitatea Craiova arasında oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Hakemler: Juxhin Xhaja, Arber Zalla, Rejdi Avdo (Arnavutluk)
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Shomurodov, da Costa
Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram
Son Dakika › Spor › Başakşehir-Craiova Maçı Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?