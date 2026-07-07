Başakşehir, Crespo ile yollarını ayırdı

SÜPER Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir FK, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüp, ayrılığı sanal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. RAMS Başakşehir'in açıklamasında, "Takımımızda 2024 yılından bu yana forma giyen Miguel Crespo ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Miguel Crespo'ya kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.