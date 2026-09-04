Başakşehir'de 18'lik Saba Kharebashvili, Galatasaray maçında ilk kez forma giydi

Başakşehir'in 18 yaşındaki futbolcusu Saba Kharebashvili, turuncu-lacivertli formayla ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de 18 yaşındaki Saba Kharebashvili ilk maçına çıktı. Mücadelenin 63. dakikasında Christopher Operi'nin yerine oyuna dahil olan Gürcü futbolcu, turuncu-lacivertli formayı ilk kez giydi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Dinamo Tiflis'ten transfer edilen Kharebashvili, sezonu eski kulübünde tamamladıktan sonra yaz döneminde takıma katılmıştı.

18 yaşındaki futbolcu, 89. dakikada Yunus Akgün'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.