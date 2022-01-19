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Başakşehir'de erkekler basketbol şampiyonu belli oldu - Son Dakika

Başakşehir'de erkekler basketbol şampiyonu belli oldu

19.01.2022 17:25
Başakşehir'de erkekler basketbol şampiyonu belli oldu

İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında Başakşehir'deki liseler arasında düzenlenen erkekler basketbol turnuvasının finalinde Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi, Özel Cihangir Anadolu Lisesi'ni 70-68 yenerek şampiyon oldu.

İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında Başakşehir'deki liseler arasında düzenlenen erkekler basketbol turnuvasının finalinde Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi, Özel Cihangir Anadolu Lisesi'ni 70-68 yenerek şampiyon oldu. Şampiyonlar, kupayı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile birlikte kaldırdı.

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları'nda, turnuvalar tüm heyecanıyla devam ediyor. Başakşehir'deki liseler arasında düzenlenen erkekler basketbol turnuvasının finali, Başakşehir Emlak Konut Spor Salonu'nda oynandı. Şampiyonluk kupasını kaldıran Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi, İstanbul finallerinde Başakşehir'i temsil etmeye hak kazandı.

Şampiyon uzatmalarda belirlendi

İlk saniyeden itibaren büyük bir çekişmeye sahne olan final karşılaşmasında normal süre berabere bitince uzatma devresi oynandı. Nefeslerin tutulduğu 5 dakikalık uzatma sonunda Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi, rakibi Özel Cihangir Anadolu Lisesi'ni 70-68 yenerek şampiyon oldu.

Kupayı Başkan Kartoğlu'nun elinden aldılar

Karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşayan şampiyon takım, kupayı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile birlikte kaldırdı. Başkan Kartoğlu, her durumda kazananın Başakşehir olduğunu belirterek oyuncuları tebrik etti. Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi'nin üçüncü olduğu turnuvanın en değerli oyuncusu ise Özel Cihangir Anadolu Lisesi'nden Demir Zeytin seçildi. - İSTANBUL

Başakşehir'de erkekler basketbol şampiyonu belli oldu
Başakşehir'de erkekler basketbol şampiyonu belli oldu
Başakşehir'de erkekler basketbol şampiyonu belli oldu
Başakşehir'de erkekler basketbol şampiyonu belli oldu

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Başakşehir, basketbol, İstanbul, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir'de erkekler basketbol şampiyonu belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Başakşehir'de erkekler basketbol şampiyonu belli oldu - Son Dakika
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