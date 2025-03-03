Başakşehir'de İstikrar Vurgusu - Son Dakika
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Spor

Başakşehir'de İstikrar Vurgusu

Teknik Direktör Atan, kalan 11 maçı final havasında oynamak istediklerini belirtti.

03.03.2025 23:40
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, en çok ihtiyaçları olan şeyin istikrar ve sonuç olduğunu söyleyerek, "Kalan 11 maçı final havasında oynamak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başakşehir Asbaşkanı Mesut Altan'ın geçtiğimiz hafta içi hayatını kaybeden annesine baş sağlığı dileyerek sözlerine başlayan Atan, "Sadece bir maç kazandık. Çok önemli bir maç kazandık. Çok fazla kredi harcadık. Gereksiz puanlar kaybettik. Özellikle Bodrumspor maçındaki mağlubiyet bizi bayağı derinden sarstı. Ama bizim için yeniden başlıyor. Çalışmalara yarın değil bu akşamdan itibaren başlayacağız. Cumartesi günü oynayacağımız Kayserispor maçına konsantre olup son 11 maçı final havasında oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şu an bizim en çok ihtiyacımız olan şey istikrar ve sonuç"

En çok ihtiyaçları olan şeyin istikrar ve sonuç olduğundan bahseden Atan, "Oyun anlamında mutsuz değilim. Hafta içi kupa maçında o sahada o şartlarda en iyi oyunu oynadık ama topu kaleye sokamadık. Bodrum maçında pozisyon vermeden rakibe puan verdik. Olmayan bir penaltıdan gol yedik. Bunlar mazeret değil ama çok iyi oynayacağımız maçlar var. Bunu sayısı çok fazla ve oralardan galibiyet çıkarmış olmalıydık. Hak ettiğimiz çok puan bıraktığımızı söyleyebilirim. Biraz bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizim için lig yeni başladı. Geçen sene bu zamanlar deplasmanda Gaziantep ve Samsunspor maçıyla müthiş bir seri yakalamıştık. Her maçı final gibi oynamamız gereken haftalar içerisindeyiz. Ligi ilk 4'te, en kötü ihtimalle ilk 5'te bitirip Türkiye Kupası'nı kazanan takımın kim olacağını bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kemen, takımın en önemli oyunculardan bir tanesi"

Son haftalarda Olivier Kemen'in yükselen performansını değerlendiren Atan, "Kemen, oyunun iki bölümünü de oynayabilen bir oyuncu. Ofansif taraf onu daha cezbediyor. Bu performansı beni yanıltmıyor. 2, 2,5 senedir birlikte çalışıyoruz. Çok mesafe kaydettiğini düşünüyorum. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Ondan ne istediğini biliyor. Takımın en önemli oyunculardan bir tanesi. Performansı iyi olup da oynatamadığım oyuncular var. Bunların başında Ömer Faruk geliyor. Zamanı gelince o da bu formayı alıp götürebilecek birisi. Oyuncular önemli ama biz oyunu oyunla oynamaya çalışıyoruz. Bizim bazen sürpriz gol atacak oyunculara ihtiyacım var. Takımın gol yükünü Piatek çekiyor. Her santrafor formsuz dönemler geçirebilir. Bu dönemlerde Crespo, Kemen, Deniz, Yusuf gibi oyuncuları devreye sokmamız gerekiyor. Bugün farklı bir oyunu gol attı. Onun için mutluyuz. Dediğim gibi 11 tane final maçı bizi bekliyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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