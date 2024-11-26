Başakşehir'de Petrocub Maçı Öncesi Kazanma Hedefi - Son Dakika
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Spor

Başakşehir'de Petrocub Maçı Öncesi Kazanma Hedefi

Teknik Direktör Çağdaş Atan, Petrocub maçı öncesi kazanma hedefinde olduklarını belirtti.

26.11.2024 17:52
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Petrocub maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Yarın kazanmaktan başka hiçbir düşüncemiz yok" dedi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Moldova temsilcisi Petrocub ile yarın saat 18.30'da sahasında karşı karşıya gelecek. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, söz konusu mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi bir periyottan geçmediklerini söyleyerek sözlerine başlayan Atan, "Bize hiç yakışmayan bir hikayeden geçiyoruz. Ayağa kalma zamanı. Sıçramak için biraz eğilmek gerekiyor. Yarından itibaren kazanma alışkanlığa geçmemiz gerekiyor. Yarın kazanmaktan başka hiçbir düşüncemiz yok. Kazanıp devre arasına kadar olan hedefleri gerçekleştirmek istiyoruz. İlki Avrupa kupalarında ilk 24'te bitirip play-off'a kalmak. İkincisi ligde devre arasına en kötü ilk 6'da tamamlayıp, ilk 4'ten çok uzaklaşmak istemiyoruz. Devre arasında gerekli çalışmaları yapıp, tekrar bir sıçrama yakalamak istiyoruz. 2 gündür oyuncularımızı ve kendimi hazır hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"Berkay Özcan artık bizimle beraber olmayacak."

Yönetim ile yapılan görüşmelerin ardından takımda bazı eksilmeler yaşadıklarını dile getiren Atan, "Berkay Özcan artık bizimle beraber olmayacak. Bu benim istediğim ve yönetimle yaptığımız istişare ile aldığımız bir karar. Oyuncularla birlikte 50-60 kişiden oluşan bir kulüp. Bunun için reaksiyon vermemiz gerektiğini herkes çok iyi biliyor. 2 gündür istişare ediyoruz. Benim aldığım enerji, bu aldığımız kararların takıma iyi geldiğini düşünüyorum. Bazen böyle durumlara ihtiyacımız oluyor maalesef ama bu uzun sürdü. Bu ekibe ve kulübe yakışan bir durum değil" diye konuştu.

"Eldeki kuş, daldaki kuştan iyidir"

Yetenekli oyunculara sahip olduklarının altını çizen Çağdaş Atan, "Hazırlıklarımızı her zaman oyuncu üzerinden değil, oyun üzerinden okumaya çalıştık. Pelkas, Piatek, Crespo, Deniz, Keny gibi yetenekli oyuncularımız var. Onlardan skor yapmalarını bekliyoruz. Yarın diziliş olarak 5'li savunma yapan bir takım bekliyoruz. Yetenekli oyuncularımızla ileride tempolu bir takım bekliyorum. Beklentilerimiz inşallah gerçekleşir. Eldeki kuş, daldaki kuştan iyidir. Daha önceki tecrübelimle bbazen eksilerek düzelirsiniz. Dediğim gibi biz küçük ancak güçlü bir aileyiz. Yarın için heyecanlıyım. Yarın Başakşehir'in tekrardan çıkış maçı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Elimizden gelen her şeyi yaparak tekrar çıkışa geçmek istiyoruz"

Petrocub'ın ligde son olarak Hikmet Karaman yönetimindeki Zimbru ile oynadığının hatırlatılması üzerine Atan, "Bizim analiz departmanı ile Hikmet Karaman'ın analiz departmanı iletişime geçti. Ona da teşekkür ediyorum. Ekibe her türlü desteği sağladı. Yarın rakibimiz güçlü bir takımda olsa da Petrocub'ta olsa fark etmez. Elimizden gelen her şeyi yaparak tekrar çıkış geçmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Çağdaş Atan, Başakşehir, Konferans, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir'de Petrocub Maçı Öncesi Kazanma Hedefi - Son Dakika

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