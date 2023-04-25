Başakşehir'den Emre Belözoğlu'nun dahil olduğu olayla ilgili açıklama: Saldırı teşebbüsü oldu - Son Dakika
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Başakşehir'den Emre Belözoğlu'nun dahil olduğu olayla ilgili açıklama: Saldırı teşebbüsü oldu

25.04.2023 18:04

Başakşehir Kulübü, Giresunspor deplasmanında Emre Belözoğlu'nun locada karıştığı olayla ilgili açıklama yaptı. Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Giresunspor maçının ikinci yarısında Emre Belözoğlu ve personelimizin maçı takip ettiği locaya, yan locada bulunan yabancı uyruklu şahıs tarafından sözlü hakaretlerde ve fiili saldırı teşebbüsünde bulunuldu. Emre Belözoğlu maçın bir bölümünü izleyemedi" denildi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, deplasmanda Giresunspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Cezası nedeniyle kulübede yer almayan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmayı locadan takip etti. Maçı locadan takip eden Emre Belözoğlu, taraftarlarla gerilim yaşadı. Sosyal medyaya düşen görüntüler gündemin zirvesine oturdu.

AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER

Emre Belözoğlu, tartıştığı gruba ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. İçeriği aileye yönelik olan hakaretler, büyük tepki çekti. Başakşehir Kulübü, yaşananların ardından bir açıklama yaptı.

"SALDIRI GİRİŞİMİ"

M. Başakşehir, B. Giresunspor karşılaşması sırasında Emre Belözoğlu'na yabancı uyruklu bir şahıs tarafından sözlü ve fiili saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu açıkladı.

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:

"Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bitexen Giresunspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında, Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve personelimizin karşılaşmayı takip ettiği locaya, yan locada bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından sözlü hakaretlerde ve fiili saldırı teşebbüsünde bulunulmuştur.

Bunun sonucunda Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, karşılaşmanın bir bölümünü izleyememiştir.

Yaşanılan olayın münferit bir olay olduğunun altını çizer, Bitexen Giresunspor'a misafirperverlikleri ve nahoş olay esnasındaki yardımsever tutumları için teşekkürlerimizi iletiriz."

Başakşehir'den Emre Belözoğlu'nun statta karıştığı olayla ilgili açıklama: Saldırı teşebbüsü oldu
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Emre Belözoğlu, Giresunspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir'den Emre Belözoğlu'nun dahil olduğu olayla ilgili açıklama: Saldırı teşebbüsü oldu - Son Dakika


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