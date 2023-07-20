Başakşehir, Dimitris Pelkas'ı transfer etmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Başakşehir, Dimitris Pelkas'ı transfer etmeye hazırlanıyor

20.07.2023 18:06

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Yunan yıldız Dimitris Pelkas'ın transferinde sona geldi. Pelkas, cuma günü sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak. Başakşehir, Pelkas'a yıllık 1,3 milyon euro maaş verecek. Geçtiğimiz sezon Hull City'de kiralık olarak forma giyen Pelkas, 26 maçta 2 gol ve 1 asist yaparken, Fenerbahçe'de ise 2 sezonda 67 maçta 13 gol ve 8 asist kaydetti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Yunan yıldız Dimitris Pelkas'ın transferinde sona geldi.

BAŞAKŞEHİR'LE ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Başakşehir, Dimitris Pelkas ile anlaşmaya vardı. Pelkas, cuma günü sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak. 29 yaşındaki Yunan futbolcu, Başakşehir'den yıllık 1,3 milyon euro maaş alacak.

FENERBAHÇE VE HULL CITY'DE FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Hull City formasıyla 26 resmi maça çıkan Dimitris Pelkas bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Pelkas, Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda toplam 67 maçta 13 gol 8 asist kaydetti.

Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Dimitris Pelkas, Başakşehir'le anlaştı
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Dimitris Pelkas, Başakşehir, Spor, Son Dakika

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