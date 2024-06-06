Başakşehir, Dimitris Pelkas'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

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Başakşehir'de Yunanistanlı orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas'ın sona eren sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Yunanistanlı orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas'ın sona eren sözleşmesinin 2 yıllığına uzatıldığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dimitris Pelkas'ın sona eren sözleşmesi, 2 yıl daha uzatıldı. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, Yunan Milli futbolcumuza kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

Bu sezon Başakşehir formasıyla 25 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 7 gol 5 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL