Başakşehir, Dimitris Pelkas'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı - Son Dakika
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Spor

Başakşehir, Dimitris Pelkas'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

Başakşehir, Yunanistanlı orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını duyurdu. Pelkas, bu sezon 25 maçta forma giyerek 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

06.06.2024 20:50
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Başakşehir'de Yunanistanlı orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas'ın sona eren sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Yunanistanlı orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas'ın sona eren sözleşmesinin 2 yıllığına uzatıldığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dimitris Pelkas'ın sona eren sözleşmesi, 2 yıl daha uzatıldı. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, Yunan Milli futbolcumuza kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

Bu sezon Başakşehir formasıyla 25 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 7 gol 5 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Dimitris Pelkas'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı - Son Dakika

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