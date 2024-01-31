Başakşehir, Edgar Ie ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir Futbol Kulübü, Gine-Bissau'lu savunma oyuncusu Edgar Ie ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Edgar Ie. Futbolcumuz Edgar Ie ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Edgar Ie'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacakları söylentisini yalanladı.
MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Keleş oldu. MHP ayrıca Bilecik'in Söğüt, Yozgat'ın Aydıncık, Çandır, Çayıralan, Kadışehri, Sarıkaya, Yenifakılı, Düzce'nin Yığılca ilçesi belediye başkan adayları ile Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Karaman, Kırıkkale, Karabük ve Kırşehir'e bağlı 46 belde belediye başkan adayını da belirledi.
Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek "Genel başkanım beni bu adamdan (Ekrem İmamoğlu) kurtarın" dediğini iddia etti. Aysever aynı zamanda "İsterse bunu yalanlasınlar, ispatlarım" açıklamasında bulundu.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Bircan Bali, üniversite okurken birlikte olduğu erkek arkadaşından darp pantolon giydiği için şiddet gördüğünü itiraf etti.
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte La Liga ekibi Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.
İstanbul'da yüksek kar vaadiyle mağdurlardan para topladığı iddia edilen emekli banka müdürü Müjgan D.'nin aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şu ana kadar 7 kişiden 11 milyon lira para toplandığı öğrenildi. Müjgan D. ve ailesi de adliyeye sevk edildi. Mağdurlar arasında birçok iş adamının bulunduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor ve mağduriyet miktarının artabileceği ifade edildi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şiirli göndermede bulunarak, CHP'nin amacının seçim kazanmak değil, kurultay kazanmak olduğunu belirtti. İnce, ayrıca partisinin 23 belde belediye başkan adayını açıkladı ve stratejilerini paylaştı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için en güçlü isimlerden biri olduğunu söyledi. Koçyiğit, "Başak Hanımın yaptığı açıklama bizim açımızdan resmi başvuru niteliğindedir. Aldık, kabul ettik" dedi.
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