Başakşehir, evinde Galatasaray'a 3-2 yenilerek iç saha galibiyet özlemini 9 maça çıkardı - Son Dakika
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Başakşehir, evinde Galatasaray'a 3-2 yenilerek iç saha galibiyet özlemini 9 maça çıkardı

Başakşehir, evinde Galatasaray\'a 3-2 yenilerek iç saha galibiyet özlemini 9 maça çıkardı
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla turuncu-lacivertliler, evinde sarı-kırmızılıları son kez 2017-2018 sezonunda 5-1 yendikleri maçtan bu yana geçen 9 karşılaşmada galibiyet alamadı; 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Başakşehir, konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup olurken, sahasında sarı-kırmızılı takıma karşı galibiyet özlemi 9 maça çıktı.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla birlikte sahasındaki Galatasaray maçlarında galibiyet özlemini 9 maça çıkardı. Süper Lig'de sarı-kırmızılıları evinde en son 2017-2018 sezonunun 12. haftasında 5-1 mağlup eden Başakşehir, iç sahada oynadığı son 9 maçta 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Başakşehir, sahasında Galatasaray ile oynadığı son 9 maçın sonuçları şu şekilde:

Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (2018-2019)

Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (2019-2020)

Başakşehir: 0 - Galatasaray: 2 (2020-2021)

Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (2021-2022)

Başakşehir: 0 - Galatasaray: 7 (2022-2023)

Başakşehir: 1 - Galatasaray: 2 (2023-2024)

Başakşehir: 1 - Galatasaray: 2 (2024-2025)

Başakşehir: 1 - Galatasaray: 2 (2025-2026)

Başakşehir: 2 - Galatasaray: 3 (2026-2027)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir, evinde Galatasaray'a 3-2 yenilerek iç saha galibiyet özlemini 9 maça çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir, evinde Galatasaray'a 3-2 yenilerek iç saha galibiyet özlemini 9 maça çıkardı - Son Dakika
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