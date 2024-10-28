Başakşehir - Eyüpspor Maçı 1-1 Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başakşehir - Eyüpspor Maçı 1-1 Beraberlik

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı. Golü Opoku penaltıdan attı.

28.10.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Murat Altan

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün (Dk. 80 Berat Özdemir), Crespo, Deniz Türüç, Pelkas (Dk. 69 Piatek), Davidson, Figueiredo (Dk. 81 Berkay Özcan)

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Shelvey (Dk. 63 Dorukhan Toköz), Ahmed Kutucu (Dk. 62 Saiz), Emre Akbaba (Dk. 78 Halil Akbunar), Ampem, Thiam (Dk. 87 Bruno)

Goller: Dk. 28 Thiam (ikas Eyüpspor), Dk. 59 Opoku (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 56 Onur Ergün, Dk. 62 Figueiredo (RAMS Başakşehir), Dk. 58 Claro (ikas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir ile ikas Eyüpspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

56. dakikada Eyüpspor ceza sahasında topla buluşan Crespo, Claro'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarında pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi. 58. dakikada penaltı atışını kullanan Opoku, fileleri havalandırdı: 1-1.

69. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Davidson, açısını düzeltip çok sert vurdu. Kaleci Berke köşeye giden topu çeldi, boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Başakşehir, Politika, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir - Eyüpspor Maçı 1-1 Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:02 Hasan Arat’ın şoförü, Galatasaraylı muhabirin burnunu kırdı Hasan Arat'ın şoförü, Galatasaraylı muhabirin burnunu kırdı
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 02:23:45. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir - Eyüpspor Maçı 1-1 Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.