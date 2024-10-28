Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Murat Altan
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün (Dk. 80 Berat Özdemir), Crespo, Deniz Türüç, Pelkas (Dk. 69 Piatek), Davidson, Figueiredo (Dk. 81 Berkay Özcan)
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Shelvey (Dk. 63 Dorukhan Toköz), Ahmed Kutucu (Dk. 62 Saiz), Emre Akbaba (Dk. 78 Halil Akbunar), Ampem, Thiam (Dk. 87 Bruno)
Goller: Dk. 28 Thiam (ikas Eyüpspor), Dk. 59 Opoku (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 56 Onur Ergün, Dk. 62 Figueiredo (RAMS Başakşehir), Dk. 58 Claro (ikas Eyüpspor)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir ile ikas Eyüpspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
56. dakikada Eyüpspor ceza sahasında topla buluşan Crespo, Claro'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarında pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi. 58. dakikada penaltı atışını kullanan Opoku, fileleri havalandırdı: 1-1.
69. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Davidson, açısını düzeltip çok sert vurdu. Kaleci Berke köşeye giden topu çeldi, boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşma 1-1 berabere bitti.
Son Dakika › Spor › Başakşehir - Eyüpspor Maçı 1-1 Beraberlik - Son Dakika
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