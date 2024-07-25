Başakşehir Fatih Terim, La Fiorita'yı 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Başakşehir Fatih Terim, La Fiorita'yı 4-0 mağlup etti

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında La Fiorita karşısında ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. Berkay Özcan, Davidson, Figueiredo ve Kemen'in attığı gollerle Başakşehir galibiyete ulaştı.

25.07.2024 21:43
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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Milos Boskovic, Nikola Radulovic, Vladislav Radenovic (Karadağ)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Pelkas, Davidson, Figueiredo

La Fiorita: Vivan, Marco Mazzotti, Pezzi, Scipioni, Greco, Cicarelli, Nicola Mazzotti, Guerri, Modugna, Semprini, Casolla

Goller: Dk. 5 Berkay Özcan, Dk. 13 Davidson, Dk. 29 Figueiredo, Dk. 43 Kemen (RAMS Başakşehir)

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında La Fiorita karşısında ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

5. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan ilerleyen ve ceza sahasına giren Kemen'in altıpas içine gönderdiği top, savunmadan sekip Berkay'ın önünde kaldı. Berkay, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

13. dakikada Başakşehir ikinci golünü attı. Kaleci Muhammed'in savunma arkasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Davidson, ceza sahasına girdi, rakibinden de kurtulan Brezilyalı oyuncu ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 2-0.

29. dakikada Başakşehir farkı 3'e yükseltti. Duarte'nin savunma arkasına attığı topa hareketlenen Figueiredo, ceza sahasında seken topu kalecinin üzerinden ağlara yolladı: 3-0.

43. dakikada turuncu-lacivertliler 4. golünü buldu. Sol kanattan ceza sahasına giren Pelkas'ın altıpas içine sert gönderdiği top Kemen'e çarpıp ağlara gitti: 4-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir Fatih Terim, La Fiorita'yı 4-0 mağlup etti - Son Dakika

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