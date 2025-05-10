Başakşehir, Fenerbahçe'ye 4-1 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başakşehir, Fenerbahçe'ye 4-1 Yenildi

Çağdaş Atan, ikinci yarıda kolay goller yediklerini ve hakem kararlarını eleştirdi.

10.05.2025 00:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ikinci yarıda çok kolay goller yediklerini söyledi.

Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça muazzam başladıklarını belirten Çağdaş Atan, "İlk 30-35 dakikada oyunu tamamen domine ettik, istediğimiz tüm hücumları gerçekleştirdik, topa sahip olduk, fırsatlar yarattık ve penaltı kazandık. Açıkçası Fenerbahçe'yi oyuna sokmak istemedik. Baskıyla başlayıp oyunu domine etmek istedik. Oyun planladığımız gibi gitti. Bu aralar en büyük sorunumuz, penaltı atamamak olabilir. Maçın dönüm noktasıydı bana göre." ifadelerini kullandı.

Çok iyi ivme yakalamalarına rağmen gereksiz uzun top sonucunda ilk golü yediklerini vurgulayan Atan, şu görüşleri paylaştı:

"İkinci yarıda çok kolay goller yedik. Maçta kırılma anları fazlaydı. Kazandığımız penaltıya baktığımız zaman, Athletic Bilbao- Manchester United maçında Manchester United lehine verilen ve kırmızı kartla değerlendirilen pozisyonla ne farkı var? Biri bana bunu anlatabilir mi? İnanılmaz bir standart farkı yaşıyoruz. VAR'da Avrupalı hakemler var ama maalesef kırmızı kart için çağırmadı. Topla oynama niyeti yok. Boş kaleye topu içeri atacak oyuncumuzu çekerek durdurma niyeti var. Yüzde 100 kırmızı kart olması gerekiyordu. Talisca'nın harika Melissa Vargas misali plasesi ikinci sarı kartla değerlendirilmedi. Hakem, Diego Carlos'un Piatek'e yaptığı faulü avantaja bıraktı. Oyuncumuz sahip olmadan top Livakovic'e gitti. Başakşehir burada ne avantaj elde etti? Neye göre standart. Anlamak mümkün değil."

"Piatek'e 1-2 kulübün ciddi ilgisi var"

Çağdaş Atan, Polonyalı santrfor Krzysztof Piatek'e 1-2 kulübün ciddi ilgisinin bulunduğunu aktardı.

Piatek'in çok kaliteli bir oyuncu olduğunu kaydeden Atan, "Her takımda oyuncularıma ilk verdiğim söz, onların market değerlerini arttırmak. Bunu yapamıyorsam o oyuncunun sözleşmesini iyi hale getirmek. İlk geldiğimizde Piatek'in golü yoktu. Sonra parmağında çatlak oluştu ve 9 hafta gol atamadı. Onun üzerine oyun planı kurduk. Piatek'in isteyeceği türden hücum tarzı oynamaya başladık ve o da çok fazla gol attı. Piatek'e 1-2 kulübün ciddi ilgisi var. Oyuncu satılması beni her zaman mutlu eder. Anadolu kulüpleri, oyuncu satarak daha da güçlü hale gelebilir. Ondan gelecek gelirin burayı daha güçlü hale getireceğini düşünüyorum. Oyuncu satışına hiçbir zaman karşı değilim. Karar başkanımızın ve yönetim kurulunun. Piatek'e olan ilginin farkındayız. O da gitmek için niyetli. Yüksek bir ücret talep ediliyor. Umarım 2 taraf da bu anlaşmadan mutlu ayrılır. İsteğim, hem kulübümün hem Piatek'in mutlu ayrılması." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Çağdaş Atan, Fenerbahçe, Başakşehir, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Fenerbahçe'ye 4-1 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

23:16
Hindistan’dan, “Pakistan ateşkesi ihlal etti“ suçlaması
Hindistan'dan, "Pakistan ateşkesi ihlal etti" suçlaması
22:11
1 yıldır kayıptı 19 yaşındaki Nagihan’ın cesedi kuyuda bulundu
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu
20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
09:56
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
09:24
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 00:17:34. #7.13#
SON DAKİKA: Başakşehir, Fenerbahçe'ye 4-1 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.