Başakşehir, Fenerbahçe'ye Mağlup Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başakşehir, Fenerbahçe'ye Mağlup Oldu

Çağdaş Atan, Fenerbahçe maçını değerlendirerek eksiklikler ve takviye ihtiyacından bahsetti.

15.12.2024 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, " Fenerbahçe'nin daha gergin olması gerekiyordu ve bizim de bunu kullanmamız gerekiyordu. İyi alan kapattığımız bir maçı kaybettik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bugünkü maç bizim için büyük zorluğun fiziksel olarak yorgunluk seviyemizin nerede olduğuydu. Maça harika bir giriş yaptık. Baskı yaparak başladık. Sonrasında yorgunluk seviyemizin beklediğimizin üstünde olduğunu gördüm. Rakibi ortaya zorlamaya çalıştık. Net pozisyon vermeden uzaktan bir şutla gol yedik. İkinci yarıda toplu ve topsuz oyunda sakin kalmak istedik. Ba'nın lüzumsuz kırmızı kartı. Deniz ve Opoku'nun gördüğü sarı kartlar. 3'ü de cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'nin daha gergin olması gerekiyordu ve bizim de bunu kullanmamız gerekiyordu. İyi yönlendirmelerde iyi futbol oynamaya başladık. Güzel de bir gol attık. 5 stoper özellikli oyuncuyla savunma yapmaya başladık. En Nesyri golü attı. 55 dakikasını 10 kişi oynadığımız ilk yarısını iyi oynamadığımız ama ikinci yarısını daha iyi oynadığımız bir maç oynadık. İyi alan kapattığımız bir maçı kaybettik. Perşembe günü final maçı oynayacağız. Kazanırsak yolumuza Avrupa'da devam edeceğiz. Rakibimizin de ilk 8 umudu var. Enteresan ve zor bir maç olacak. 72 saatten kısa sürede 3. maçı oynuyoruz. Fenerbahçe'nin bugün 3 oyuncusu sakatlandı. Bu periyodu geçmek kolay değil. Fenerbahçe bizden 1 gün daha fazla dinlendi" diye konuştu.

"İyi veya kötü teknik direktör olduğumuzu büyük maçlar belirlemez"

Çağdaş Atan, büyük takımlara karşı aldığı sonuçlarla ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Bizim iyi veya kötü teknik direktör olduğumuzu sadece büyük maçlar belirlemez. Benim teknik direktörlükte 5. yılım. Benim çalıştırdığım takımların bütçelerine ve benim istatistiklerime bakarsınız. Fenerbahçe'ye karşı 3 maçım zaten transferi kapalı olan Kayserispor ile. Birisi gol atmamış takımla burada. Geçen sene 90+5'te golü yedik. Veremeyeceğimiz cevap yok."

"Onur'un kalçasında bir problem var"

Takımdaki eksik oyuncular hakkında bilgiler veren Atan, "Muhammed antrenmandan sonra 2-3 tane kendisini iyi hissettiği top istedi. Kaburgasının altında kas sıkıntısı var. Salı-çarşamba aramıza katılır diye umuyoruz. Onur'un kalçasında bir problem var. Perşembe günü oynayıp oynamayacağını salı veya çarşamba göreceğiz" dedi.

"Takviye yapmayı düşünüyoruz"

Çağdaş Atan, devre arası transfer döneminde takviye yapılıp-yapılmayacağı ile ilgili ise, "Burası Türkiye'nin 6 şampiyon takımından bir tanesi. Burada transfer ve gelişim bitmez. Takviye yapmayı düşünüyoruz. Takımımı 3-4 tane oyuncuyla güçlendirip vites artırmak istiyoruz. Ben ikinci yarı daha güçlü bir Başakşehir izleyeceğimizi düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Çağdaş Atan, Fenerbahçe, Başakşehir, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Fenerbahçe'ye Mağlup Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri
20:13 TÜİK’i hedef alan Gergerlioğlu’ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar TÜİK'i hedef alan Gergerlioğlu'ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar
19:49 Canlı anlatım Dev maçta goller peş peşe Canlı anlatım! Dev maçta goller peş peşe
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
10:07 İstanbul’da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı
10:01 Altın fiyatları her an fırlayabilir Altın fiyatları her an fırlayabilir
10:00 Jose Mourinho, Sergen Yalçın’ı şaşkına çevirdi Jose Mourinho, Sergen Yalçın'ı şaşkına çevirdi
09:56 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
09:52 Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 22:11:51. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir, Fenerbahçe'ye Mağlup Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.