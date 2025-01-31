Başakşehir, Festy Ebosele ile 3.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Spor

Başakşehir, İrlandalı Festy Ebosele ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

İSTANBUL, - FESTY Ebosele, Başakşehir'de...İngiliz ekibi Watford'da forma giyen 22 yaşındaki İrlandalı futbolcu Festy Ebosele ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Championship ekiplerinden Watford'da forma giyen İrlandalı milli futbolcu Festy Ebosele ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Festy Ebosele'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.