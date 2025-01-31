Başakşehir, Festy Ebosele ile 3.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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Başakşehir, Festy Ebosele ile 3.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Başakşehir, Festy Ebosele ile 3.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

İstanbul'un Başakşehir takımı, İngiltere'nin Watford takımında forma giyen İrlandalı futbolcu Festy Ebosele ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, oyuncuya hoş geldin dedi ve başarılar diledi.

31.01.2025 14:28  Güncelleme: 14:29
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Başakşehir, İrlandalı Festy Ebosele ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

İSTANBUL, - FESTY Ebosele, Başakşehir'de...İngiliz ekibi Watford'da forma giyen 22 yaşındaki İrlandalı futbolcu Festy Ebosele ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Championship ekiplerinden Watford'da forma giyen İrlandalı milli futbolcu Festy Ebosele ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Festy Ebosele'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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