Başakşehir FK 2026 Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başakşehir FK 2026 Hazırlıklarına Devam Ediyor

Başakşehir FK 2026 Hazırlıklarına Devam Ediyor
27.06.2026 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir FK, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor.

RAMS Başakşehir FK, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde yaptığı kuvvet antrenmanıyla tamamladı. Teknik heyet gözetiminde gerçekleştirilen çalışma, oyuncuların fiziksel dayanıklılıklarını artırmaya yönelik program kapsamında yapıldı.

Başakşehir FK, akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanında ise sahaya indi. Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman, futbolcuların yüksek tempoda mücadele ettiği turnuva oyunuyla sona erdi.

RAMS Başakşehir, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanlarla devam edecek.

Kaynak: DHA

Başakşehir, Antrenman, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir FK 2026 Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danimarka ezanı yasaklamaya hazırlanıyor Danimarka ezanı yasaklamaya hazırlanıyor
Macaristan, Euro’ya geçmeye hazırlanıyor Tarih belli oldu Macaristan, Euro'ya geçmeye hazırlanıyor! Tarih belli oldu
A Milli Takım, ABD’yi salladı Atılan manşetleri görmelisiniz A Milli Takım, ABD'yi salladı! Atılan manşetleri görmelisiniz
Dünya Kupası’nda ilginç anlar Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa’ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa'ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
Ibrahimovic’ten Türkiye’nin galibiyetini küçümseyici yorum Ibrahimovic'ten Türkiye'nin galibiyetini küçümseyici yorum

17:51
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova’da karla mücadele
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele
17:40
Dost sandığı İHA’nın saldırısında can verdi
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi
17:19
Paris’te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
16:43
Hamdi Ulukaya’dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
16:40
AK Parti’de “el hareketi“ krizi Rasim Arı’dan açıklama geldi
AK Parti'de "el hareketi" krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi
14:58
“Cinler musallat oldu“ deyip öldürdü
"Cinler musallat oldu" deyip öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 19:09:03. #7.12#
SON DAKİKA: Başakşehir FK 2026 Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.