Başakşehir FK, Göztepe\'yi 4-1 Mağlup Etti

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BAŞAKŞEHİR FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan , "Maçı çok iyi geçirdiğimizi, sahadaki uygulamalarda gördük. Bizim için bir kırılma maçıydı. Bir maça ihtiyacımız vardı. Bir tane 3 puana ihtiyacımız vardı. Özellikle de bu maça ihtiyacımız vardı. Çünkü baktığınız zaman puan tablosunda birebir rakibimiz gibi gözüküyor Göztepe. Hem onlara yaklaştık hem de yukarıdaki tabelaya biraz tutunduk" dedi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Başakşehir FK, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Öncelikle saygı duyulası bir performans gösteren, kenardan iyi yönetilen, fizikseli çok güçlü, taç atışından 4, kornerlerden 3, 90+6'larda da 6 tane gol atan bir takıma karşı oynadık. Tabii ki çok fazla saha çalışması yapamadık. Haliyle bu ikinci 3 günlük maçımızı oynuyoruz. Çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımıza hem görsel hem de anlatarak. Maçı çok iyi geçirdiğimizi, sahadaki uygulamalarda gördük. Bizim için bir kırılma maçıydı. Bir maça ihtiyacımız vardı açıkçası. Bir tane 3 puana ihtiyacımız vardı. Özellikle de bu maça ihtiyacımız vardı. Çünkü baktığınız zaman puan tablosunda birebir rakibimiz gibi gözüküyor Göztepe. Hem onlara yaklaştık hem de yukarıdaki tabelaya biraz tutunduk. Tabii ki ligde 6 maç kazanamamak, Avrupa'da 4 maçta kazanamamak kolay değil. Bunu atlatmak da kolay değil. Bazıları çok iyi oynadığımız maçlar. Bazıları çok kötü oynadığımız maçlar oldu açıkçası. Umarım bunun pozitif yanlarına alıp, yere çok daha sağlam basıp, pozitif oyunumuzla, tempolu oyunumuza coşkulu, güçlü oyunumuza devam edebiliriz. Önümüzde bir tane Hatay maçı var şimdi. Final gibi bir maç. Görüyorsunuz hiçbir maç kolay değil. Çok zor bir maç olacak bizim için. En iyi şekilde hazırlanıp yukarıdaki yerimizi sağlamlaştırmak, daha da yaklaşmak istiyoruz" diye konuştu.

'HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL'

Avrupa'daki iddialarının bitmediğini belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Bazı kesim Petrocub maçında mücadeleyi beğenmemiş gibi gözüküyordu ama ben oyuncularıma da söyledim. Ben özellikle maça başlangıç şeklimiz, oyunu domine ediş şeklimiz beni mutlu etmişti açıkçası. Bizim için bu maç en iyi maçtı bence. Tabii ki Petrocub maçını kazanmış olsaydık Avrupa'da da diğer sonuçlarla beraber ilk 24'ün içine girip artık yükselme şansımızı iyice arttıracaktık. Hiçbir şey bitmiş değil. Orada devam etmek istiyoruz. Ama önce önümüzde bir Hatay maçı var. Hiçbir maç kolay değil. Çok zor olacak. Her maç çok zor. En iyi şekilde hazırlanıp devam etmek istiyoruz. Dediğimiz gibi kenetlendik. Özellikle yönetimimiz inanılmaz bir jest yaptılar Petrocub maçından sonra. Burada söyleyemeyeceğimiz bir jest. Ne zaman kırılma yaşasak, ne zaman dizlerimizin üzerine düşsek sağ olsun başkanımız ve yönetimimiz bize el uzatıp, bizi oradan çıkarıyorlar. Geçen sene de bu sene de aynı şey oldu. Onlara buradan sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'UMARIM BİZE KATKI VEREN OYUNCULARDAN BİR TANESİ OLUR'

Bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Patryk Szysz'in dönmesine çok mutlu olduğunu söyleyen Atan, "Çok mutluyum onu oynatabildiğim için. Bizim geçen sene buraya gelmeden önce Kayseri'de çalışırken de çok beğendim bir oyuncuydu. Çok güçlü, hızlı, klas sol ayağı var açıkçası. Çalışınca daha da iyi anladık onu. 14 ay sonra antrenmanlara başlayabildi. O 14 aydan döndükten sonra arada ufak tefek sakatlıklar yaşadı. Ama artık yavaş yavaş özellikle son milli arada onu hazırlık maçında 60 dakika oynattık. Bugün açıkçası tam da istediğimiz gibi oldu. Ona süre verebileceğimiz ortam da oluştu. Girdikten sonra da bana göre sahaya çok yakıştı. Umarım bize katkı veren oyunculardan bir tanesi olur. Böyle bir oyuncu tarzına, modeline ihtiyacımız var açıkçası. Onun adına çok mutluyum. İçeride de hem takım arkadaşları hem de yönetimimiz onu çok coşkulu bir şekilde kutladılar. O da çok mutlu oldu. Kolay değil. Çok istekli, düzgün ve çalışkan bir çocuk. Umarım onun için bundan sonra sakatlıksız uzun bir kariyer olur. Özellikle de bizimle" diye konuştu.

Son olarak deneyimli çalıştırıcı Petrocub maçında sakatlanan Serdar Gürler'in sakatlığının ise 3 hafta kadar süreceğini açıkladı.