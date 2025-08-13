Başakşehir FK Play-off Turuna Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Başakşehir FK Play-off Turuna Yükseldi

13.08.2025 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAŞAKŞEHİR FK, Viking FK ile 1-1 berabere kalarak UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi.

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Norveç temsilcisi Viking FK ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla play-off turuna yükseldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçı Sırp hakem Milos Milanovic yönetti. Milanovic'in yardımcılıklarını Pasajlic ve Duricic yaptı.

Karşılaşmaya Başakşehir FK; Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Ömer Faruk, Shomurodov ve Selke 11'i ile çıkarken konuk ekip Viking FK ise; Klaesson, Heggheim, Falchener, Roseth, Bjornshol, Askildsen, Bell, Baertelsen, Svendsen, Tripic ve Berisha ile sahada yer aldı.

İlk yarının ilk 30 dakikasında gol pozisyonlarına giren Başakşehir FK bu pozisyonları değerlendiremedi. Maçın 34'üncü dakikasında Bell'in yaptığı ortada Onur Bulut ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 1-0.

Selke, Başakşehir FK'nın Avrupa'daki 100'üncü golünü kaydetti. Dakika 40'ta Berat'ın gönderdiği topla buluşan Selke, Shomurodov ile yaptığı verkaçın ardından ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Selke'nin yerden vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk 30 dakikasında iki takımda pozisyon üretemezken Başakşehir FK'da üst üste 5 oyuncu sarı kart gördü. 90+ 3'te Viking FK Berisha ile gole yaklaşsa da kaleci Muhammed Şengezer izin vermedi.

UEFA Konferans Ligi'ndeki Başakşehir FK, 3-1 kazandığı maçın rövanşında Viking FK ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükseldi.

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Spartak Trnava – Universitatea Craiova eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler play-off turundaki ilk maçı 21 Ağustos Perşembe günü evinde oynayacak.

BAŞAKŞEHİR FK AVRUPA KUPALARINDA 100'ÜNCÜ GOLÜ SELKE'DEN

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Viking karşısında Selke'nin kaydettiği golle dalya dedi. Turuncu-lacivertliler, bu golle Avrupa kupaları tarihinde 100'üncü golüne ulaştı. Selke ise attığı golle kulüp tarihine geçen isimlerden biri oldu.

Kaynak: DHA

Başakşehir, Konferans, Politika, Futbol, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir FK Play-off Turuna Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı Yunanistan yangınlarla boğuşuyor! Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı
Alişan Kürtçe şarkılarla coşturdu Alişan Kürtçe şarkılarla coşturdu
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçe’ye kötü haber Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber
Amca ile yeğenin hayatını kaybettiği silahlı kavga kamerada Amca ile yeğenin hayatını kaybettiği silahlı kavga kamerada
Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi
Zelenskiy, Rusya ile savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürdü Zelenskiy, Rusya ile savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürdü
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’ye askeri operasyon hazırlığı başladı Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı
Kadriye Deniz oğlu Özcan Deniz’i sildi: Kan bağı menfaate yenildi Kadriye Deniz oğlu Özcan Deniz'i sildi: Kan bağı menfaate yenildi

20:50
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
20:00
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
19:28
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit
Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit
18:59
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
09:55
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
09:51
Kadıköy’de tarihi gece Tribünlerden dünya rekoru
Kadıköy'de tarihi gece! Tribünlerden dünya rekoru
09:48
Trafikte akılalmaz görüntü Gasp etmeye çalıştığı sürücü tarafından vuruldu
Trafikte akılalmaz görüntü! Gasp etmeye çalıştığı sürücü tarafından vuruldu
09:34
Turu getiren gol 2 pozisyon arasındaki saniye inanılmaz
Turu getiren gol! 2 pozisyon arasındaki saniye inanılmaz
09:22
Mehmet Kasım Gülpınar ’’AK Parti’ye katılacak’’ iddialarına son noktayı koydu
Mehmet Kasım Gülpınar ''AK Parti'ye katılacak'' iddialarına son noktayı koydu
09:19
Metroda kadınların görüntülerini çeken sapık gözaltına alındı
Metroda kadınların görüntülerini çeken sapık gözaltına alındı
09:16
Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı: Kaç gündür susuyorum, yeter artık
Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı: Kaç gündür susuyorum, yeter artık!
08:55
Trump’ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC’ye müdahaleye başladı
Trump'ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC'ye müdahaleye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 21:30:09. #7.12#
SON DAKİKA: Başakşehir FK Play-off Turuna Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.