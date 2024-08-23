Başakşehir FK, St. Patrick's ile berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Başakşehir FK, St. Patrick's ile berabere kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir FK, İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele golsüz sona erdi.

23.08.2024 00:23
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Başakşehir FK: 0-0

İSTANBUL, – UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir FK, İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile 0-0 berabere kaldı.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir FK, maça, "Muhammed Şengezer - Leo Duarte, Hamza Güreler, Jerome Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Berkay Özcan, Dimitrios Pelkas, Deniz Türüç, Davidson ve Krzysztof Piatek ilk 11'iyle çıktı.

Ev sahibi ise mücadelede "Joseph Anang – Axel Sjöberg, Tom Grivosti, Joseph Redmond, Anthony Breslin, Romal Palmer, Jamie Lennon, Chris Forrester, Zachary Elbouzedi, Jake Mulraney ve Mason Melia" ilk 11'iyle sahaya dizildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı düşük tempoda oynanırken gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda Başakşehir FK ataklarından sonuç çıkaramadı mücadele golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı 28 Ağustos Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: DHA

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