Başakşehir FK, Viking’i Geçerek Turu Geçti

BAŞAKŞEHİR FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Gördüğünüz gibi zor bir eşleşmeydi. Üstüne basa basa bunu dile getirmeye çalıştık. Herkes de bunun farkındaydı. Turun favorisi olan Viking'i geçtiğimiz için çok mutluyuz. Böylesine güçlü bir takıma karşı turu geçmek mutluluk verici" dedi.

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında sahasında konuk ettiği Viking FK ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 3-1 kazanan İstanbul ekibi adını play-off turuna yazdırdı. Bu mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş açıklamalarda bulundu. Turu geçtikleri için çok mutlu olduğunu dile getiren Çağdaş Atan, "Gördüğünüz gibi zor bir eşleşmeydi. Üstüne basa basa bunu dile getirmeye çalıştık. Herkes de bunun farkındaydı. Turun favorisi olan Viking'i geçtiğimiz için çok mutluyuz. Bence ilk 45 dakikasını harika planlayıp harika oynadık. 2-3 tane çok net pozisyon yakaladık. Ömer Faruk ve Shomurodov ile. İlk yarı efektif oynadık ve baskılar yaptık. Gole hemen reaksiyon vermemiz kırılma anıydı. Soyunma odasından çok iyi dönmeliydik. Bugün beni mutsuz eden şey soyunma odasından çok iyi dönmemiş olmamız. Bağlantıları kurmada ve hücum etmede sıkıntı yaşadık. İlk yarıdaki avantaj bizi tedbirli oynamaya itti. da Costa oyuna çok iyi girdi, Umut oyuna çok iyi girdi. Rakibe çok fazla net gol pozisyonu vermedik. İkinci yarıdaki pozisyonları vurdurmamız gerekiyordu. Böylesine güçlü bir takıma karşı turu geçmek mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

Eldor Shomurodov'u sol kanatta değerlendirmesinin sorulması üzerine Atan, "Hücum bölgesinin üç alanında da oynayabilen bir oyuncu. Çok istediğimiz bir oyuncuydu, repertuarı beklediğimizden geniş. Top ayağındayken bağlantı oyunu oynaması, pas kabiliyeti etkileyici boyutta. Önde üç iyi oyuncumuz var" cevabını verdi.

'FAYZULLAEV TRANSFERİ KISA SÜREDE ÇÖZÜLECEK DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Transfer gündeminde yer alan Abbosbek Fayzullaev hakkında da konuşan Çağdaş Atan, "Şu an savaş durumundan dolayı, Rusya'ya uygulanan tedbirler vasıtasıyla para sokamıyorsunuz. Biz bonservisi ödeyecek durumdayız. Bununla ilgili çok farklı prosedürler karşımıza çıkıyor. Başkanımız ve kulüp bağlantılarını kullanmaya çalışıyorlar. Oyuncu sabırsız, biz de oyuncu için sabırsızız. Kısa sürede çözülecek diye düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

'GÜZEL BİR STATLARI VAR VE GÜZEL BİR ATMOSFER YARATIYORLAR'

Play-off turundaki olası Universitatea Craiova eşleşmesini değerlendiren Atan, "Craiova takımı ilk maçı 3-0 kazandı. Spartak Trnava maça çok iyi başlamıştı. Büyük ihtimalle Romen takımı gelecekmiş gibi gözüklüyor. Bize de ligin liderlerini çekmek yakışırdı. Öyle de devam ediyoruz. Viking takımı iyi bir takım, Romen takımı Craiova da iyi bir takım. Güzel bir statları var ve güzel atmosfer yaratıyorlar. Biz buralara zor yollardan geldiğimiz için bunlarla mücadele etmeye alışığız" diyerek sözlerini noktaladı.