Başakşehir FK, Viking ile Sert Mücadeleye Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Başakşehir FK, Viking ile Sert Mücadeleye Çıkıyor

06.08.2025 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör Çağdaş Atan, Viking maçında cesur ve akıllı oynamaları gerektiğini vurguladı.

BAŞAKŞEHİR FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında Norveç temsilcisi Viking ile oynayacakları mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Atan, "Çok cesur oynamamız gerekiyor. Bazı bölümlerde akıllı oynamalıyız. Turu İstanbul'a götürecek skoru alacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın oynanacağı Viking Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Atan'a, turuncu-lacivertli ekibin Hırvat oyuncusu Ivan Brnic eşlik etti.

Rakibi detaylı şekilde analiz ettiklerini belirten genç teknik adam, "Lig aşamasında bekleyeceğimiz tarzda bir eşleşme. 'Hileli bir kura' diyorum. Çok uzun zamandır test etmediğimiz sentetik sahada oynayacağız. Bunlar dezavantajlı unsurlar. Kuzey takımları fiziksel anlamda güçlü oluyor. Dezavantajı avantaja çevirecek planlarımız var. Oyunumuz, oyuncu ve mücadele gücümüzle son düdüğe kadar ayakta kalıp kazanmamız gereken bir maç. Viking, koşmayı seven ve topu kaldırmaktan çekinmeyen bir takım. İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz" dedi.

'OYUN GÜCÜMÜZE İNANIYORUZ'

Mücadele güçlerine ve oyun yapılarına güvendiklerini vurgulayan Çağdaş Atan, fiziksel şartlar ve sentetik zeminin Viking'e avantaj sağlayabileceğini ancak bu durumu minimize etmek için hazırlıklı olduklarını dile getirdi. Atan "Bütün kalitemizle ve mücadele gücümüzle dezavantajları minimuma indirmenin planlarını yaptık. Hiçbir mazeretimiz yok. Oyun gücümüze inanıyoruz. Harika bir kamp geçirdik. Ritmimizi bulmaya yaklaştık. Tüm oyuncularım yüzde yüzlerini vermeye hazır. Sahada oyuncularımın yüzde 99'unu görmek istemiyorum. Her oyuncu, yorulana kadar her şeyini verecek. Çok cesur oynamamız gerekiyor. Bazı bölümlerde akıllı oynamalıyız. Turu İstanbul'a götürecek skoru alacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

'OPOKU ARAMIZA DÖNDÜ'

Sakat oyuncular hakkında da açıklamalarda bulunan Atan, "Opoku aramıza döndü. Kadroda olacak. Kemen, üst adalesinden ufak bir sakatlık geçirdi. 10-15 gün süreyle aramızda olmayacak" dedi.

'FAYZULLAEV VİKİNG MAÇLARINDA OLMAYACAK'

Yeni transfer Abbosbek Fayzullaev'in ise belgeleri yetişmediği için Viking maçında forma giyemeyeceğini açıklayan Atan, oyuncunun antrenman performansından memnun olduklarını söyledi:

"Fayzullaev, bir haftadır antrenmanlarda potansiyelini bize göstermeye başladı. Savaş durumlarından dolayı henüz belge işlemlerini tamamlayamadık. Belgeleri yetişmediği için büyük ihtimalle Viking maçlarında olmayacak. Olumlu bir sonuç olursa en azından ikinci maçta ondan faydalanabiliriz"

IVAN BRNİC: KAZANMAK İSTİYORUZ

Başakşehir'in Hırvat futbolcusu Ivan Brnic ise saha koşullarını bahane olarak görmediklerini ve galibiyet hedeflediklerini dile getirdi. Zorlu bir maç beklediklerini belirten Brnic, "Farklı bir sahada oynayacağız. Rakip biraz avantajlı ama bu bahane değil. Bir planımız var. Kazanmak istiyoruz. Bu sezon daha iyi bir performans sergileyerek kalitemi göstermek istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Çağdaş Atan, Başakşehir, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir FK, Viking ile Sert Mücadeleye Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
999 kişi dönerden zehirlenmişti Bilirkişi raporunda korkunç detaylar 999 kişi dönerden zehirlenmişti! Bilirkişi raporunda korkunç detaylar
Alkollü araç kullanırken yakalanan gurbetçi bedelini ağır ödedi: Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım Alkollü araç kullanırken yakalanan gurbetçi bedelini ağır ödedi: Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım?
Yunus Akgün 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı Yunus Akgün 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı
ABD’nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu Sözcü yorum yapmak istemedi ABD'nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu! Sözcü yorum yapmak istemedi
Trump, Gazze’nin tamamen işgali konusunda topu İsrail’e attı Trump, Gazze'nin tamamen işgali konusunda topu İsrail'e attı
2 kişinin öldüğü silahlı kavganın fitilini küçük kıza laf atma iddiası ateşlemiş 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın fitilini küçük kıza laf atma iddiası ateşlemiş
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
Tatilde talihsiz kaza Selami Şahin hastaneye kaldırıldı Tatilde talihsiz kaza! Selami Şahin hastaneye kaldırıldı

20:59
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık “havalimanı“ anlaşması
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
19:35
ABD’nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
18:58
Zincir markette kahreden görüntüler Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
Zincir markette kahreden görüntüler! Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
18:02
Gana’da askeri helikopter düştü: 8 ölü
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü
17:09
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
09:17
Eski Bakan Mustafa Demir hayatını kaybetti
Eski Bakan Mustafa Demir hayatını kaybetti
09:12
Halı yıkamacıdan olay itiraf Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
09:04
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!
09:01
Hem suçlu hem güçlü esnaf Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti
Hem suçlu hem güçlü esnaf! Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti
09:00
6 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu Para trafiği deşifre edildi
6 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu! Para trafiği deşifre edildi
08:46
Gram, çeyrek, yarım, altın bugün ne kadar oldu
Gram, çeyrek, yarım, altın bugün ne kadar oldu?
08:36
İlhan İrem’in vasiyetinde tartışma yaratacak detay Mahkeme devreye girdi
İlhan İrem'in vasiyetinde tartışma yaratacak detay! Mahkeme devreye girdi
08:34
Cübbeli Ahmet’ten “sahte diploma“ çıkışı: İşte sistemin geldiği durum
Cübbeli Ahmet'ten "sahte diploma" çıkışı: İşte sistemin geldiği durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 22:39:29. #7.12#
SON DAKİKA: Başakşehir FK, Viking ile Sert Mücadeleye Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.