Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanındaki sahada yapılan antrenman teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alan ve geniş alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

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