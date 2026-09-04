Başakşehir-Galatasaray maçında ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Müsabakada 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi.
Kaynak: İHA
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