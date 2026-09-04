Başakşehir-Galatasaray maçında VAR'da Avusturyalı hakem görev yapacak
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Başakşehir ile Galatasaray saat 20.00'de Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakanın VAR hakemi Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Schüttengruber olurken, AVAR'da Anıl Usta görev alacak.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün oynanacak Başakşehir- Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Schüttengruber oldu.
Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Başakşehir ile Galatasaray saat 20.00'de Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.
Mücadelenin VAR koltuğunda ise Avusturyalı hakem Manuel Schüttengruber oturacak. Anıl Usta da AVAR'da görev yapacak.
Kaynak: İHA
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