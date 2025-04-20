Başakşehir, Gaziantep'i Yendi; Atan: 'Son 6 Maçı Final Gibi Oynayacağız' - Son Dakika
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Başakşehir, Gaziantep'i Yendi; Atan: 'Son 6 Maçı Final Gibi Oynayacağız'

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Gaziantep FK galibiyetinin ardından önemli açıklamalar yaptı.

20.04.2025 17:30
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, çok değerli ve kritik bir maçı kazandıklarını söyleyerek, "Son 6 maçın hepsini final gibi oynayacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu. Çok kritik bir maçı kazandıklarını ifade eden Atan, "Çok önemli bir maç kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk dakikadan, son dakikaya kadar istekli ve arzulu oynadılar. 60-70 dakikalık bölümü muazzam oynadık. Erken geriye düşmemize rağmen oyundan hiç kopmadık. Sonuna kadar maçı kazanmak istedik. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Çok iyi bir hoca takımına karşı önemli galibiyet aldık. İkili averaj olarak bizden iyiler ama 3 puan alarak ikili averaj durumunu ortadan kaldırdık. İkili averajlarımız Samsunspor, Beşiktaş ve Eyüpspor'dan daha iyi durumda. Olası rakiplerimize karşı ikili ve genel averajda üstünlüğümüz var. Kupadan eleniş şeklimizi bu şekilde telafi edebiliriz. Zor maçlarımız var. Bu periyot içinde bütün maçlar zor. Ligde iddiasız ve amacı olmayan takım yok. Bu da maçların zorluk seviyesini artırıyor. Rakibimizin daha öne 10 kişi kalması gerekiyordu ama Zorbay hoca ikinci sarı kartları kullanmadı. Oyunu kazanmasını bildik. Son 10-15 dakika acı çekerek skoru tutmasını bildik. Bundan sonraki maçlarda Gaziantep FK takımına ve Selçuk hocaya başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizden sonraki maçın Fenerbahçe veya Galatasaray'la olması hakemleri tedirgin ediyor"

Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük'ün performansıyla ilgili yöneltilen soruya ise Atan, "Bana göre maçın gidişatına etki edecek hatalar yapıldı. Özellikle ikinci sarı kart değerlendirmelerinde. Bizler de hata yapıyoruz. Tabii ki hakemler de hata yapıyorlar. Maxi'nin ilk sarı kartı hatalı bir sarı kart. İkinci sarı kartı için doğru sarı kartı vermeyerek hatayı hatayla telafi ediyorsunuz. Selçuk hocayı, teknik direktörleri atmak bu kadar kolay olmamalı. Bizden sonraki maçın Fenerbahçe veya Galatasaray maçının olması hakemleri tedirgin ediyor. Çok enteresan bir ortam var. Biz oyunun içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" diye cevap verdi.

"Son 6 maçın hepsini final gibi oynayacağız"

Takımın mental ve fiziksel olarak çok güçlü olduğundan bahseden Çağdaş Atan, "Yeni oyuncuların aramıza katılmasından sonra bu seviyeye geldik. Bütün oyuncularımın oyunun içerisine girmesi ve sakat oyuncuların tamamen iyileşmesi antrenmanların maç formatında geçmesi bizim için önemli oldu. İnanın kimi oynatsam hiçbir oyuncu, bu oyuncu niye oynuyor demez. O açıdan bir zenginlik yaşadığımızı söyleyebilirim. Ligin son 6 maçlık periyoduna gidiyoruz. O periyodun her maçını final gibi oynayacağız. Başakşehir'in DNA'sında olan Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Gaziantep'i Yendi; Atan: 'Son 6 Maçı Final Gibi Oynayacağız' - Son Dakika

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