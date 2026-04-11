Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 3-0 Yendi
Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 3-0 Yendi

11.04.2026 17:08
RAMS Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek galibiyet özlemine son verdi.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 9. ve 40. dakikalarda Eldor Shomurodov ile 42. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.

Bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 47'ye çıkardı. 16. yenilgisini yaşayan Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı.

Ligde 3 maç sonra kazandı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 3 müsabaka sonra galibiyet elde etti.

Son 3 karşılaşmada hanesine 2 puan yazdırabilen ve gol sevinci yaşayamayan turuncu-lacivertliler, Gençlerbirliği'ne üstünlük kurarak galibiyet özlemine son verdi ve Göztepe ile sürdürdüğü beşincilik yarışında haftayı kayıpsız geçmeyi başardı.

Shomurodov, gol özlemini sonlandırdı

Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, Süper Lig'de 5 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmada turuncu-lacivertli takımın ilk 2 golüne imza atan Shomurodov, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 18'e çıkardı.

Turuncu-lacivertlilerin üçüncü ve son golünü atan Bertuğ Yıldırım ise Süper Lig'de 6. kez ağları sarstı.

Ömer Ali, Trabzonspor maçında cezalı

RAMS Başakşehir'de kaptan Ömer Ali Şahiner, bu sezon Süper Lig'de 4. kez sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Ömer Ali, turuncu-lacivertli takımın ligin 30. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği, 9 maçtır kazanamıyor

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Süper Lig'deki kötü gidişatına RAMS Başakşehir karşısında da son veremedi.

Ligdeki galibiyeti özlemi 9 maça çıkan başkent temsilcisi, son 7 karşılaşmada ise gol kaydedemedi.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 3-0 Yendi - Son Dakika

