Başakşehir, Hatayspor ile Deplasmanda Karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından son hafta deplasmanda Göztepe'ye yenilen turuncu-lacivertliler, 48 puanla 6. sırada yer alıyor.
Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Krzysztof Piatek ile sakatlığı süren Onur Ergün, karşılaşmada forma giyemeyecek.
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