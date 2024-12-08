Başakşehir, Hatayspor'u 3-0 ile geçti

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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, "Göztepe maçının önem kazanması için bu maçı da kazanmamız gerekiyordu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendileri için çok önemli bir maçı geride bıraktıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Atan, "Geçen haftaki Göztepe maçının anlam ve önem kazanması için bu maçı da kazanmamız gerekiyordu. 90 dakikanın 75 dakikasını iyi oynadık. İkinci yarı set hücumuna dönünce çok rahat hücum ettik. Crespo'nun ve son gol istemiz gollerdi. Kazandığımız için mutluyuz. Perşembe günü tamam mı, devam mı niteliğinde bir maça oynayacağız Konferans Ligi'nde ilk 24'e kalıp, play-off oynamak istiyoruz. Çok önemsiyoruz. Avrupa kupalarıyla ilgili hayallerimizi inşallah devam ettireceğimiz bir maç olur. Başakşehir halkını maça bekliyoruz. İzleyenler güzel bir maç izleyecek. Son maça bırakıp, son maçı final maçına çevirebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Heidenheim karşısında direkt hücum yapacak bir takımla sahada olacağız"

UEFA Konferans Ligi 5. haftasında oynayacakları Heidenheim maçıyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Atan, "Göztepe maçında direkt hücumu tercih ettik. Yüksek şiddetli pres yapan takımlardan biri Göztepe. Bunu göz önünde bulundurarak geçen hafta böyle bir hücum tercih ettik. Bugün geriden oyun kurarken çok fazla baskı yemedik. Güzel bir galibiyet aldık. Heidenheim, Bayern Münih ile oynadığı maçta yüzde 16 topla oynayarak maçı bitirdi. Bu analizleri birleştirip en doğru planla sahada olmak istiyoruz. Fizik gücü yüksek olacağı için ona göre oyuncu tercih edebiliriz. Direkt hücum yapacak bir takımla sahada olacağız" diye konuştu.

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili ise Atan, "Bizim şu an konuşmak istediğimiz tek maç Heidenheim maçı. 4 maç sonra galibiyet sevinci yaşamak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL