Başakşehir, Hatayspor'u 3-0 Maglup Etti

Spor

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Hüseyin Aylak

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Ba, Lima, Deniz Türüç (Dk. 89 Emre Kaplan), Onur Ergün, Kemen, Crespo (Dk. 78 Berat Özdemir), Davidson (Dk. 71 Figueiredo-Dk. 90 Pelkas), Piatek (Dk. 89 Keny)

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Recep Burak Yılmaz (Dk. 65 Kerim Alıcı), Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 65 Cengiz Demir), Görkem Sağlam, Diack, Bamgboye (Dk. 72 Boutobba), Rui Pedro (Dk. 71 Abdulkadir Parmak), Fernandes, Aboubakar

Goller: Dk. 56 Crespo, Dk. 83 Piatek, Dk. 90+4 Keny (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 44 Opoku (RAMS Başakşehir), Dk. 85 Abdulkadir Parmak, Dk. 90+1 Kilama, Dk. 90+2 Fernandes (Atakaş Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

56. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Kemen'in soldan ceza sahasına girerek başlattığı pozisyonda Deniz Türüç ceza yayında buluştuğu topla içeri girip sol çaprazdan şutunu çekti. Direkten dönen topu önünde bulan Crespo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

83. dakikada RAMS Başakşehir'in ikinci golü geldi. Orta sahada rakibinden kaptığı topla atağı başlatan Kemen'in savunmanın arasına attığı topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Piatek, sert bir şutla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

90+4. dakikada RAMS Başakşehir skoru 3-0 yaptı. Erce Kardeşler'in uzun pasla uzaklaştırmak istediği topu Duarte orta sahaya yakın bir bölgede kaparak ceza sahası önündeki Kemen'e attı. Ceza sahasına giren Kemen meşin yuvarlağı müsait pozisyondaki Keny'ye bıraktı. Bu futbolcu da rahat bir vuruşla topu ağlara attı.

RAMS Başakşehir, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.