Başakşehir, Hatayspor'u 3-0 Mağlup Etti

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçında RAMS Başakşehir, sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.
Süper Lig'de 15'inci hafta maçında RAMS Başakşehir, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Emre Kargın yönetti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Miguel Crespo da Silva 56'ıncı dakikada attığı golle Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. 83'üncü dakikada Krzysztof Piatek Başakşehir'i 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Mücadelenin uzatma dakikalarında Philippe Paulin Kent attığı golle maçın skorunu tayin etti. Başakşehir, Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
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