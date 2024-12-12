Başakşehir, Heidenheim'ı 2-0 geçiyor - Son Dakika
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Başakşehir, Heidenheim'ı 2-0 geçiyor

Başakşehir, Heidenheim\'ı 2-0 geçiyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Heidenheim'ı 2-0 önde tamamladı. Goller Deniz Türüç ve Crespo'dan.

12.12.2024 21:47
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Alman ekibi Heidenheim'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Onur Ergün'ün pasında topla buluşan Piatek, ceza yayı sol tarafından ceza sahasına girip attığı pasta arka direkte Deniz Türüç'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

18. dakikada sol taraftan Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde kale önünde iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşunda top kaleci Eicher'den döndü. Yaşanan karambolde Kemen'den seken topu önünde bulan Crespo, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

30. dakikada sol kanattan Honsak'ın yaptığı ortada arka direkte Schöppner'in şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. Altıpasa düşün topta Kerber'in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

42. dakikada Kemen'in pasında topla buluşan Piatek, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Hakemler: Marco Guida, Davide Imperiale, Alessio Berti

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Kemen, Onur Ergün (Berat Özdemir dk. 24), Crespo, Deniz Türüç, Davidson, Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Keny, Pelkas, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Heidenheim: Eicher, Busch, Maloney, Siersleben, Theuerkauf, Dorsch, Kerber, Leo Scienza, Beck, Wanner (Schöppner dk. 30), Breunig (Honsak dk. 30)

Yedekler: Feller, Gimber, Föhrenbach, Traore, Negele, Janes

Teknik Direktör: Frank Schmidt

Goller: Deniz Türüç (dk. 6), Crespo (dk. 18) (Başakşehir)

Sarı kart: Maloney (Heidenheim) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Deniz Türüç, Başakşehir, Konferans, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Heidenheim'ı 2-0 geçiyor - Son Dakika

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