Başakşehir, Heidenheim'ı 3-1'le geçti - Son Dakika
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Spor

Başakşehir, Heidenheim'ı 3-1'le geçti

Çağdaş Atan, Heidenheim galibiyetini değerlendirerek planlarının sahada başarıyla uygulandığını belirtti.

13.12.2024 00:30
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Heidenheim maçının ardından yaptığı açıklamada, yeni lig formatında ilk 3 puanı kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Planladığımız her şeyi sahada yerine getirdik" dedi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Alman ekibi Heidenheim'ı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galip geldikleri ve ülke puanına katkı sağladıkları için mutlu olduğunu söyleyen Atan, "Nihayet hem kulübümüze, hem kendimize, hem ülkemize yeni lig formatında ilk galibiyeti hediye edebildik. Maça muazzam başladık. Her şey düşündüğümüz gibi gitti. Planladığımız her şeyi sahada yerine getirdik. Bir pozisyon verdik" ifadelerini kullandı.

"Son maçı final maçına çevirdik"

İkinci yarıya istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getiren Atan, "Yere sağlam basmadık ve ardından golle cezalandırıldık. Hemen harika bir gol bulduk ve topu rakibe verip bekleyerek oynadık. Bize yakışmadı. Pek becerebildiğimizi söylemem. Petrocub maçına yanıyoruz. Son maçı final maçına çevirdik. Pazar günü de bir final maçımız var. Dinlenmemiz gerekiyor. Skor almak için çabaladık. Oyuncu değişikliklerini yaptık. Galibiyeti başkanımıza hediye ediyoruz. Avrupa'daki galibiyetleri başkanımız daha çok önemsiyor. Üç haftadır kendimizi bulmuş bulunuyoruz. Oyuncularım da üç maçtır gereğini yapıyorlar. Bu zor durumdan çıkmak kolay değildi. Aldığımız kararlar bizi birleştirdi. Sağlam 15 oyuncu, yarım 20 oyuncudan daha iyidir. Ayaklarımızın yer sağlam basması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe karşısında doğru oyun formatıyla oynamaya çalışacağız"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları maçıyla ilgili gelen soruya Çağdaş Atan, "Bire bir pres kariyerimin başından beri büyük çoğunluğunda tercih ettiğimiz bir oyun sistemidir. Rakiplerin kim olduğu önemli değil. Fenerbahçe'nin şimdi son maçlarını analiz etmeye başladık. Fenerbahçe'nin geride top kaybettiğini, bazen Amrabat'ı savunmanın arasına sokup, bazen Livakovic ile uzun top tercih ettiklerini biliyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'a karşı deplasmanda oynamak kolay değil. Doğru oyun formatıyla oynamaya çalışacağız. Bugün de gördük beklemeyi becerebilen bir takım değil. Rakibin oyun formatı içinde bulunduğu durum bizim oyunumuzu belirleyecek" diye cevap verdi.

"Umarım duran toplarda böyle devam edebiliriz"

Oynadıkları son 3 resmi maçta duran toplardan 4 gol attıklarının hatırlatılması üzerine Atan, "Duran toplardan yardımcılarım sorumlu. Bizim için 0-0 ile 1-0 onamak çok farklı. Öne geçince topa sahip olduğumuz için geçiş hücumlarını daha iyi yapabiliyoruz. Baskıdan kazandığımız toplarla baskıları basit kırarak rakibin arkasına kolay gidebiliyoruz. Umarım duran toplarda böyle devam edebiliriz. Bekleme pozisyonunu daha iyi ayarlamamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe karşısında henüz net bir oyun sistemi belirlemediklerini aktaran Çağdaş Atan, "Rakibin içinde bulunmuş olduğu fiziksel ve psikolojik durumu analiz etmemiz gerekiyor. Maçlarımızın birçoğunu bire bir baskı ile oynadık. Rakibe topu verdikten sonraki görüntü beni çok mutlu etmedi. Bekleme pozisyonlarında hiç usanmadan maçın her bölümünde bire bir prese devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Başakşehir bu ligin 6. şampiyonundan biri"

Devre arasında takımda değişiklik olup, olmayacağının sorulması üzerine ise turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü, "Başakşehir bu ligin 6. şampiyonundan biri. Burada gelişim, değişim, transfer hiçbir zaman bitmez. Burada performans size bileti verir. Performansı iyi olan hareket halindeki trene binebilir. Performansı yeterli olmayan, bizim oyunumuza uygun olmayan oyuncuyla yollarımızı ayırmamız çok normal. Şu an için öyle bir düşüncemiz yok. Bütün takımımdan, ekibimden memnunum. Tabii transfer olacak. Eksik bölgelerimiz var, özellikle bek bölgesinde. Onları gerçekleştirip, daha güçlü bir takım olmak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Heidenheim'ı 3-1'le geçti - Son Dakika

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