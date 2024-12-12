Başakşehir, Heidenheim'i 3-1 Yendi

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(İSTANBUL) - Konferans Ligi'nin 5. haftasında Başakşehir ağırladığı Heidenheim'i 3-1 mağlup etti.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Almanya'nın Heidenheim ekibi ile karşı karşıya geldi.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayan maçta İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida düdük çaldı.

Başakşehir 6. dakikada Deniz Türüç ve 18. dakikada Miguel Crespo'nun attığı golle Heidenheim karşısında ilk yarıyı 2-0 üstün kapattı.

Heidenheim 61. dakikada Mathias Honsak'ın golüyle farkı 1'e indirdi ve durumu 2-1 yaptı. 68. dakikada Krzysztof Piatek'in golüyle Başakşehir farkı 2'ye çıkardı ve skoru 3-1'e getirdi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir sahasında Heidenheim'i 3-1 mağlup etti.