Başakşehir, Iberia Tiflis'i konuk etti

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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibini konuk eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde oynadıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Çağdaş Atan, Lima, Keny, Berkay Özcan, Berat Özdemir, Figueiredo ve Serdar Gürler'in yerine Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson ve Piatek'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Atan'ın Gürcistan ekibi karşısında ilk 11'i Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Kemen, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson ve Piatek'ten oluştu.

Djalo kadroda yok

RAMS Başakşehir'de yeni transfer Matchoi Djalo, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Djalo, turuncu-laciverli ekibin UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda La Fiorita ile oynadığı ilk maçta sakatlandı.