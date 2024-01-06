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Başakşehir ile Adana Demirspor Arasındaki Maçın İlk Yarısı Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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Başakşehir ile Adana Demirspor Arasındaki Maçın İlk Yarısı Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı ve mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Başakşehir ile Adana Demirspor Arasındaki Maçın İlk Yarısı Berabere Tamamlandı
06.01.2024 - 16:59,
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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Mehmet Salih Mazlum

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Yusuf Sarı, Akintola, Emre Akbaba, Nani

Sarı kart: Dk. 44 Abeid (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

42. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Yusuf Sarı, kaleyi cepheden gören pozisyonda, yaklaşık 30 metreden topa çok sert vurdu. Köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan sağına uzanıp kornere çeldi.

Aynı dakikada Adana Demirspor yine etkili geldi. Sağ kanattaki Yusuf Sarı'nın arka direğe ortasında altıpas önünde Akintola topla buluştu. Akintola'nın sol çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada Adana Demirspor'un sağ taraftan Yusuf Sarı ile kullandığı kornerde altıpas önünde Cisse topa kafayı vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Volkan kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmayı, A Milli Takım'ın yardımcı antrenörleri Daniele Russo ve Selçuk Şahin ile atletik performans antrenörü Vural Durmuş da izledi.

Kaynak: AA
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