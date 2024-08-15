Başakşehir ile Iberia arasındaki UEFA Konferans Ligi maçı golsüz eşitlikle sona erdi

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Başakşehir, sahasında Gürcistan ekibi Iberia ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada sol taraftan Mageishvili'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Kokhreidze topuğuyla vuruşunu yaptı fakat kaleci Muhammed topu çeldi. Pozisyonun devamında Başakşehir savunması kaleciden seken meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
16. dakikada orta alanda aldığı topla ceza sahasına kadar giren Pelkas'ın sol çaprazdan uzak direğe şutunda kaleci Makaridze meşin yuvarlağı çeldi.
Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslav Siejka, Adam Kupsik
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Kemen, Onur Ergün, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson, Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Lima, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Hamza Güreler, Keny, Figueiredo, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Iberia: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Nonikashvili, Kardava, Kokheridze, Iuri Tabatadze, Gizo Mamageishvili, Sylla
Yedekler: Kurtanidze, Botchorishvili, Narimanidze, Dadiani, Geguchadze, Otar Mamageishvili, Djave, Akhvlediani, Agbalaka, Khachidze, Giorgi Tabatadze
Teknik Direktör: Levan Korghalidze
Sarı kartlar: Gizo Mamageishvili, Nonikashvili, Jgerenaia (Iberia) - İSTANBUL
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