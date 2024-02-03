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Başakşehir ile İstanbulspor arasındaki Süper Lig maçı 0-0 başladı - Son Dakika
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Başakşehir ile İstanbulspor arasındaki Süper Lig maçı 0-0 başladı

Başakşehir ile İstanbulspor arasındaki Süper Lig maçı 0-0 başladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir evinde İstanbulspor ile karşılaşıyor.

03.02.2024 16:20
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir evinde İstanbulspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir ile İstanbulspor arasındaki Süper Lig maçı 0-0 başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir ile İstanbulspor arasındaki Süper Lig maçı 0-0 başladı - Son Dakika
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