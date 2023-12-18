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Başakşehir ile Sivasspor Süper Lig'de 17. kez karşılaşacak - Son Dakika
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Başakşehir ile Sivasspor Süper Lig'de 17. kez karşılaşacak

RAMS Başakşehir ile Sivasspor, Süper Lig'de yarın oynanacak müsabakayla 17. kez rakip olacak. Başakşehir evinde son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sivasspor'da ise Manaj ve Saiz ceza sınırında bulunuyor.

Başakşehir ile Sivasspor Süper Lig\'de 17. kez karşılaşacak
18.12.2023 - 10:23,
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RAMS Başakşehir ile Sivasspor, yarın oynanacak müsabakayla Süper Lig'de 17. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, yarın saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırlayacak. Geride kalan haftalarda Başakşehir 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle aldığı 15 puanla 14. sırada yer alıyor. Sivasspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucu topladığı 18 puanla 12. sırada bulunuyor.

17. randevu

RAMS Başakşehir ile Sivasspor, bugüne kadar Süper Lig'de 16 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakaların 5'inden turuncu-lacivertliler, 3'ünden kırmızı-beyazlılar galip ayrıldı. Oynanan 8 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Başakşehir'in evinde bileği bükülmüyor

Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı son 4 iç saha maçında yenilgi yüzü görmedi. İç saha müsabakalarında çıkış yakalayan İstanbul ekibi, evinde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Söz konusu maçlarda Gaziantep FK'yı 2-0, Pendikspor'u 4-1, Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Başakşehir, MKE Ankaragücü ile 3-3 berabere kaldı.

Sivasspor'u bekleyen tehlike

Zorlu müsabaka öncesinde RAMS Başakşehir'de kart cezalısı veya ceza sınırında futbolcu bulunmuyor. Sivasspor'da ise Arnavut golcü Rey Manaj ile İspanyol orta saha oyuncusu Samu Saiz, 3'er sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, Sivasspor'un bu sezon ligde attığı 18 golün 12'sinde direkt katkı verdi. 26 yaşındaki forvet Rey Manaj, kırmızı-beyazlıların 5 golüne imzasını attı. 32 yaşındaki deneyimli oyunca Saiz ise 4 golün yanı sıra 3 de asist yaptı.

Öte yandan, Yiğidolar'ın golcüsü Manaj, sakatlığından dolayı son oynanan Konyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı. Arnavut futbolcunun Başakşehir maçında kadroda yer alması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Başakşehir ile Sivasspor Süper Lig'de 17. kez karşılaşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir ile Sivasspor Süper Lig'de 17. kez karşılaşacak - Son Dakika
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