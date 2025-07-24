Başakşehir İlk Yarıda Gole Hıçkırdı

Stat: Huvepharma

Hakemler: Luka Bilbija, Damir Lazic, Marko Peric (Bosna Hersek)

Cherno More: Iliev, Donchev, Atanasov, Drobarov, Panov, Panayotov, Teles, Weslen, Zlatev, Chandarov, Sidney

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Crespo, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Brnic, da Costa

Sarı kart: Dk. 45+4 Sidney (Cherno More)

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda oynanan Cherno More-Başakşehir maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

4. dakikada gelişen İstanbul Başakşehir atağında Brnic'in sol çaprazdan ortasında, da Costa'nın ceza sahası içinden kafa vuruşunda top auta çıktı.

10. dakikada Cherno More savunmasının hatası sonucunda topun sahibi olan Brnic'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

12. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanatta Yusuf Sarı'nın pasında Ömer Ali Şahiner, son çizgiden meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Onur Bulut'un ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top kornere çıktı.

34. dakikada gelişen organize atakta Onur Bulut'un sağdan pasında topla buluşan Crespo'nun ceza yayı içinden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Iliev kontrol etti.

Başakşehir'in daha fazla pozisyona girdiği ve üstün oynadığı ilk yarıda iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.