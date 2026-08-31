Başakşehir'in Hayal Kırıklığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başakşehir'in Hayal Kırıklığı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nuri Şahin, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçta hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalan Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Nuri Şahin, müsabakaya çok iyi başladıklarını belirtti.

Takımının ilk yarıda uzun zamandır ortaya koyduğu en iyi futbolu oynadığını dile getiren Şahin, "Ne konuştuysak, ne çalıştıysak sahaya yansıttık. Tek eksik ikinci goldü. Rakibin ikinci yarıda 4'lüye döneceğini devre arasında söyledik. Ama siyahla beyaz gibiydi. Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çok gereksiz 2 puan kaybettik. İlk yarıdaki bu oyuna bu sonuç yakışmadı." ifadelerini kullandı.

Hücumda daha etkili olup daha çok gol atmaları gerektiğinin altını çizen Şahin, "İlk yarıdaki oyunu çok beğendim. İkinci yarıda kötü oynamamıza rağmen 2-3 net pozisyon kaçırdık. Daha da büyük sorun, buraya ilk geldiğimiz zamandaki oyuna dönüyoruz. Bazen ilk yarıyı çok iyi oynuyoruz. Bugün ikinci yarıda rakibi oyuna ortak ettik." diye konuştu.

Ligin 4. haftasında Galatasaray'la oynayacakları maça değinen Şahin, şunları söyledi:

"Öncelikle bugünkü maçı kafamızda bitirmemiz lazım. Bu maçla ilgili konuşacağımız çok şey var. Kafamızda bir plan var. Biz herkese karşı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bugünkü sonuç için büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz ama cuma günü 3 puan için sahada olacağız."

Kaynak: AA

Nuri Şahin, Başakşehir, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir'in Hayal Kırıklığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrolden çıkan çekici motosiklete, savrulan iş makinesi eve çarptı: 2 ölü Kontrolden çıkan çekici motosiklete, savrulan iş makinesi eve çarptı: 2 ölü
Nijer ordusu, askeri isyanı bastırmak için Rusya’dan yardım istedi Nijer ordusu, askeri isyanı bastırmak için Rusya'dan yardım istedi
Yürekleri ağza getiren şov: İki yolcu uçağı stadyumun birbirine teğet geçti Yürekleri ağza getiren şov: İki yolcu uçağı stadyumun birbirine teğet geçti
Göztepe’den Galatasaray maçı hakemine tepki Göztepe'den Galatasaray maçı hakemine tepki
Uğurcan Çakır’dan sakatlığı hakkında açıklama Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek’ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum

00:58
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
00:27
İsmail Kartal yapılabilecek transferi açıkladı
İsmail Kartal yapılabilecek transferi açıkladı
00:15
Archie Brown, ’’Beşiktaş taraftarına sesleniyorum’’ deyip siyah-beyazlılara meydan okudu
Archie Brown, ''Beşiktaş taraftarına sesleniyorum'' deyip siyah-beyazlılara meydan okudu
23:21
Savaş yeniden başladı ABD ordusundan İran’ın Lark Adası’na saldırı
Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'ın Lark Adası’na saldırı
22:32
Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti
Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti
21:00
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 02:13:59. #7.13#
SON DAKİKA: Başakşehir'in Hayal Kırıklığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement